Na Jadranu i dalje ostaje vjetrovito, a u unutrašnjosti još u srijedu povremeno slab snijeg. I u srijedu će se iz unutrašnjosti prema moru u prizemlju prostirati polje visokog tlaka zraka pa će na Jadranu i dalje biti vrlo vjetrovito.

Istodobno, će se u višim slojevima preko naših krajeva premještati blago izražena dolina s malo vlažnijim zrakom što će u unutrašnjosti povremeno stvarati slab snijeg.

U srijedu ujutro u većini krajeva bit će umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho, osim na sjeveru gdje povremeno može pasti malo snijega. Na Jadranu bit će i sunčanih razdoblja i to najviše na jugu. Vjetar u unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare ponegdje i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -2, na Jadranu između -1 i 4 Celzijeva stupnja.

U Središnjoj Hrvatskoj od sredine dana povremeno slab snijeg. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura od 0 do 2 stupnja. Povremeno slabog snijega bit će i u istočnim predjelima. I ovdje vjetar većinom slab, a temperatura do 2 stupnja. I u Gorskoj Hrvatskoj slab snijeg. Na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno i vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru s kojom može biti i pahulja snijega. Najviša temperatura u gorskom području od -1 do 2, a na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne malo oblačnije uz umjerenu i jaku ponegdje na udare i olujnu buru. Temperatura od 6 u unutrašnjosti do 10 stupnjeva na otocima. U unutrašnjosti ujutro u četvrtak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj još može biti slabog snijega, a zatim postupno kidanje naoblake. U petak i subotu, ponajprije u središnjim i istočnim predjelima raste mogućnost za maglu i niske oblake. Vjetar u četvrtak prolazno umjeren, a zatim slab. Ujutro hladno s mrazom, a dnevna temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu u četvrtak postupno će se razvedriti, a zatim će prevladavati sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura, još u četvrtak na sjevernom Jadranu jaka, a podno Velebita na udare i olujna. Temperatura u blagom porastu.

Čini se da će za vikend u unutrašnjosti biti magle i niskih oblaka, i to većinom u subotu. Najviše sunca bit će na Jadranu gdje će temperatura, osobito u nedjelju osjetno porasti, a bura oslabjeti.

Pročitajte i ovo oproštajni poklon Na samom kraju svojeg mandata, Biden je pripremio razorni udarac za Putina: "Ovo će biti bolno..."

Pročitajte i ovo Borba s nevremenom Bura još uvijek stvara probleme: Za dijelove Hrvatske upaljen crveni alarm, ali zna se kada stiže poboljšanje