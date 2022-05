U srijedu će tlak zraka brzo rasti. Jačat će anticiklona nad srednjom Europom, pa će se i vrijeme, nakon ovog prolaska fronte, naglo stabilizirati. No, imat ćemo nešto veću razliku u tlaku zraka između sjevera i juga. Detaljnu vremensku prognozu donosi meteorolog Nikola Vikić Topić.

U srijedu ujutro na obali pretežno vedro, a na kopnu promjenjivo oblačno, lokalno uz još malo kiše ili kratak pljusak, osobito u Lici i Slavoniji.

Bit će vjetrovito, pa zbog toga i malo svježije. Puhat će umjerena do jaka bura, a na kopnu umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura od 10 do 14, na obali 18 do 20.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj razvedravanje. Bit će sve više sunca, te ostaje pomalo vjetrovito uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. No, zato će biti ugodnije nego posljednjih dana, temperatura od 22 do 24.

I u Slavoniji poslijepodne sve više sunca, sve manje oblaka, bit će pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Dakle, i ovdje pomalo vjetrovito, ali ugodno uz temperaturu od 21 do 23.

Na sjevernom Jadranu sunčano, a u gorju umjereno oblačno. Moguće je i još malo kiše, osobito u Lici, no predvečer će se i tamo razvedravati. Puhat će umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Temperatura na obali oko 26, a u gorju od 19 do 21.

U Dalmaciji sunčano i pretežno vedro, samo povremeno uz malo oblaka. Puhat će umjerena bura, a temperatura će rasti do 27, 28 stupnjeva.

U četvrtak i petak na kopnu sunčano. Ujutro pomalo svježe, 8, 9 stupnjeva, a danju vrlo toplo i vruće, osobito u petak kad će ponovno biti 30 stupnjeva. U subotu porast naoblake i sparno, poslijepodne uz pljuskove.

Na obali pretežno sunčano, samo povremeno uz malo oblaka. Bura će u četvrtak oslabjeti i okrenuti na maestral. Temperatura ujutro oko 17, danju od 26 do 28.

Dakle, nakon ovog pogoršanja, u srijedu slijedi stabilizacija. Pred nama su tri sunčana dana, većinom bez kiše. U srijedu će biti malo svježije i ugodnije, na moru uz buru. U četvrtak već vrlo toplo, a u petak ponovno i vruće.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr