Nova godina počela je sunčano, ali stiže preokret: Meteorolog otkrio što slijedi

Nova godina u mnogim predjelima počela je uz sunce. Na Jadranu je uglavnom bio i poneki oblak više, najavljujući promjenu.

Naime, atmosfera postaje nestabilnija kako nam sa sjeverozapada u brzoj struji bude pritjecao, u prvom redu hladniji, a sa zapada i jugozapada vlažan zrak. Takve okolnosti recept su za oborine, pri čemu sljedećih dana u kopnenim krajevima očekujemo i snijeg.

Petak ujutro već donosi promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom ili na kopnu ponegdje i susnježicom, a u višim predjelima bit će i snijega. U Dalmaciji su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Kiša na moru pritom može biti i obilna, pa je na snazi i žuti meteoalarm.

Bit će i dosta vjetrovito uz umjeren i jak, na udare u gorju i na moru i olujan jugozapadni i južni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od minus jedan do četiri, a na Jadranu od pet do osam stupnjeva. Uz južinu će ona biti viša nego posljednjih dana stare godine.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno. Povremeno kiša, a navečer mjestimice i snijeg, osobito u gorju. Jugozapadnjak će slabjeti, a u noći na subotu zapuhat će vjetar sa sjevera. Dnevna temperatura sutra većinom između šest i devet stupnjeva.

Slično, a uz jugozapadnjak moguće i malo toplije očekujemo u istočnim predjelima naše zemlje. I ovdje poslijepodne kiša, a navečer uz sjeverni vjetar mjestimice i snijeg. Temperatura će biti od 9 do 12 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno, u gorju uz susnježicu, u višim predjelima i snijeg, a na moru kišu koja lokalno može biti obilna. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, s olujnim udarima, sredinom dana malo će oslabjeti. Manje vjetrovito sutra uz zapadnu obalu Istre. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 5 do 9, a na moru od 10 do 13 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti promjenljivo i vjetrovito, osobito južnije u regiji gdje će kiša biti češća, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren i jak, na udare olujan jugozapadnjak i južni vjetar. Temperatura će biti većinom od 12 do 15 stupnjeva.

Tri dana na kopnu

I za vikend nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno s oborinama. U subotu na granici kiše i snijega, a od nedjelje će padati snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Međutim u nedjelju su prolazno izgledna i sunčana razdoblja. Vjetar će ponovno mijenjati smjer na jugozapadni, pa u noći na nedjelju opet sjeveroistočni. Bit će sve hladnije.

Tri dana na moru

I na Jadranu idućih dana promjenljivo, povremeno s oborinama, no na moru će to biti kiša. Mjestimice obilnija, praćena grmljavinom najvjerojatnija je u Dalmaciji, osobito južnije u regiji. Umjeren i jak jugozapadnjak i južni vjetar u nedjelju će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana okrenuti na buru koja će slabjeti početkom sljedećeg tjedna. I na moru će uz burno vrijeme postajati sve hladnije.

Sljedeći tjedan

I prema najnovijim izračunima hladnoća koja nam stiže tijekom vikenda će se zadržati u sljedećem tjednu pri čemu bi i tada bilo još snijega. Moguće je da nekoliko dana za redom u kopnenom području temperatura uopće ne poraste iznad ništice.