Ciklona slabi, ali ostaju oblaci i oborine: Meteorolog otkrio kada će se vrijeme smiriti

U srijedu ciklona slabi i odmiče prema Jonskom moru. Istodobno, sa zapada jača anticiklona, a s njom na sjevernom Jadranu i bura. No visinska ciklonalna aktivnost i vlažan zrak i dalje nam donose oborinu. Prolazno smirivanje posvuda je izgledno tek za vikend.

U srijedu ujutro i prijepodne pretežno oblačno mjestimice s kišom, a na Jadranu su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito u Dalmaciji prema jugu gdje je na snazi i narančasti meteoalarm. Na istoku zemlje mjestimice će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 5, na Jadranu od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj oblačno još ponegdje uz malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura oko 7 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno oblačno i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne i ovdje oko 7 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu oblačno povremeno s kišom, a u većini gorskih krajeva susnježicom i snijegom. Na Jadranu ponegdje može biti i grmljavinskog pljuska. U gorju slab i umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu jačat će bura koja će navečer ponegdje imati i olujne udare. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 4 do 7, na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.

U Dalmaciji povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina, osobito navečer. Puhat će većinom umjereno do jako jugo, a navečer ponajprije na sjevernom dijelu jačat će bura. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva.

I u nastavku tjedna povremeno kiša

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno. Uglavnom u četvrtak povremeno kiša, u gorju i snijeg, a malo susnježice i snijega može pasti mjestimice i u nizinama. U četvrtak vjetrovito uz umjeren, u višim predjelima na udare i jak sjeveroistočnjak i sjeverac. Temperatura bez izraženog dnevnog hoda, uz hladna jutra.

Na Jadranu promjenjivo, uglavnom u četvrtak povremeno kiša koje će u petak biti još uglavnom na jugu. Puhat će jaka i olujna bura, u četvrtak podno Velebita na udare i orkanska. Krajem petka bura će sve više slabjeti. Temperatura i ovdje bez veće promjene.

Po svemu sudeći za vikend će prevladavat suho, s najviše sunčanih razdoblja na Jadranu. Više oblaka bit će u subotu u unutrašnjosti, a u nedjelju poslijepodne na Jadranu i u gorju gdje krajem dana može pasti malo kiše.