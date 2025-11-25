Jeste li znali? Uzgajivači brusnica razmatraju "zelenu izlaznu strategiju"

U jugoistočnom Massachusettsu, uzgajivači brusnica suočeni su s izazovima koje donosi toplija klima.

Porast temperatura pomaknuo je sezonu berbe, smanjio pigmentaciju plodova i time tržišnu vrijednost.

Neki poljoprivrednici sada razmatraju takozvanu "zelenu izlaznu strategiju".

Umjesto obnavljanja nasada, odlučuju se za pretvaranje brusničnih močvara u prirodne močvare, osiguravajući da zemljište ostane zaštićeno.

Time ne samo da štite tlo, već potiču bioraznolikost i smanjuju emisije stakleničkih plinova.

Projekti pokazuju kako obnovljene močvare mogu služiti kao javni prostor, ekološki filter i primjer prilagodbe klimatskim promjenama.

U svijetu gdje se poljoprivreda mijenja, voda postaje temelj otpornosti.