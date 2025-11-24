Stiže nova promjena vremena, za jednu regiju upaljen i meteoalarm! Meteorolog najavio što slijedi

Oblačno vrijeme i kiša obilježavaju početak novog tjedna. U jugozapadnoj visinskoj struji pritječe nam nestabilan zrak, bogat vlagom, ali i topliji od ovog koji se proteklih dana zadržavao nad našim područjem.

To znači da će u utorak uz južinu, u prvom redu biti manje hladno nego za vikend, međutim glavna karakteristika vremena ipak bit će vjetar i obilna kiša.

Kao posljedica duboke doline, tijekom noći će se u Genovskom zaljevu formirati ciklona koja će se pak u utorak tijekom dana premještati preko naših krajeva. Donijet će nam prvo obilnu kišu, olujno jugo i zatopljenje, a njezinim prolaskom dalje, ponovno okreće na buru pa će vrlo brzo još jednom i zahladnjeti. Zbog svega tog i biometeorološke prilike bit će nepovoljne.

Tijekom noći i u utorak rano ujutro kiše će i dalje najviše biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Prema sredini dana sve češća će biti i u ostatku zemlje. Puhat će jugo i južni vjetar koji na moru i u gorju mogu dosezati i olujnu jakost: već prijepodne, na sjevernom Jadranu u okretanju na jugozapadnjak, a kasnije i na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 8, a na Jadranu, od 10 do 14 stupnjeva.

Glavnina oborine u središnju Hrvatsku stiže u drugom dijelu dana, a kišovito će biti sve do večeri. Uz južni vjetar temperatura će porasti do 8, ponegdje 10, 11 stupnjeva. Navečer će zapuhati sjeverac i to će biti početak ponovnog zahladnjenja u danima koji slijede.

U istočne predjele glavnina kiše stiže nešto kasnije, no i ovdje će više manje kišovito biti veći dio dana. Puhat će jugoistočnjak pa će temperatura poslijepodne porasti i do 13, 14 stupnjeva. A već u srijedu će uz sjeverac biti duplo manje.

I u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u utorak dosta kiše. Za razliku od ostatka zemlje, ovdje čini se manje poslijepodne nego tijekom noći i u utorak ujutro.

No ipak, ukupno, kroz dan se može mjestimice nakupiti još pedesetak milimetara. Vjetar će prvo oslabjeti u gorju, dok će na moru okrenuti na jugozapadni, pa sjeverozapadni i u konačnici krajem dana isto oslabjeti. Najviša dnevna temperatura, od 6 do 11 stupnjeva u gorju, te između 12 i 15 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji u utorak najkišovitije, uz izražene pljuskove praćene grmljavinom te obilnu kišu. Više od 100 litara po četvornom metru može pasti na ovom području.

Meteoalarm je zato na narančastoj razini. Puhat će jako i olujno jugo i južni vjetar, a poslijepodne sa sjevera u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni i slabljenju. Na krajnjem jugu to će se dogoditi tek u noći na srijedu. Dnevna temperatura će u Dalmaciji biti oko 15, 16 stupnjeva.

Većinom oblačno zadržat će se i u nastavku tjedna. Povremeno će biti i slabih oborina, uglavnom kiša i susnježica, a u gorju i snijeg. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak uz koji će ponovno zahladnjeti.

Na Jadranu promjenjivo oblačno, i dalje mjestimice uz kišu, dok su u srijedu u Dalmaciji mogući i pljuskovi s grmljavinom. U petak u većini zemlje uglavnom suho. Na moru će biti vjetrovito, zapuhat će jaka, a podno Velebita i olujna bura koja će se u četvrtak proširiti duž cijelog Jadrana. Slabjet će krajem tjedna, a donijet će niže temperature na našu obalu i otoke.

Za vikend bi vrijeme trebalo biti mirnije, bez oborina, na moru i sunčanije, no u svakom slučaju hladno, svježe te primjereno dobu godine. Prije toga u utorak još jedna kiša i južina.