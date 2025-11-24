Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nova promjena vremena, za jednu regiju upaljen i meteoalarm! Meteorolog najavio što slijedi

Piše DNEVNIK.hr, 24. studenoga 2025. @ 22:19 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u tjednu pred nama, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
Najčitanije
  1. Čokolada, ilustracija
    Upozorenje iz trgovine

    Provjerite zalihe! Povlači se jedna od najpopularnijih čokolada: "Odmah prestanite s upotrebom"
  2. Vjesnikov neboder nakon požara - 1 3:08 6
    Sve je uništeno

    Dnevnik Nove TV donosi rijetke fotografije: Pogledajte unutrašnjost Vjesnikova nebodera nakon strašnog požara
  3. Vjesnik - 1
    IZJAVA NAKON SASTANKA

    Sada je konačno! Objavljeno što će biti s Vjesnikom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Dvije su metode uklanjanja zgrade Vjesnika, a što ga čeka poslije? "Namjeravamo već krenuti u postupak..."
Planovi se već kroje
Stručnjak otkrio kako će se rušiti Vjesnikov neboder: "Javnost se treba izjasniti što joj je bitno, a onda..."
Tragedija u Slavoniji: Vlak naletio na osobu, poginula je
obustavljen promet
Tragedija u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na osobu, poginula je
U Hrvatskoj devet banaka hrane prikuplja doniranu hranu
ŠOKANTNI PODACI
Svaki četvrti ispečeni kruh završi u smeću: "Kada bi ih sačuvali mogli bismo nahraniti najmanje..."
Poznati frizer o pravila za ročnike na vojnom roku: "Kraća kosa će ondje biti zahvalnija"
Objavljen pravilnik
Ročnici na vojnom roku morat će poštovati pravila o izgledu kose: Evo što o tome kaže frizer
Vrhunac sezone, a atmosfera je usijana: "Oni dolaze samo zbog profita, a nije ih briga što će biti sutra"
Traži se hitna intervencija
Pobuna u vrhuncu sezone, atmosfera je usijana: "Oni dolaze samo zbog profita, a nije ih briga što će biti sutra"
Učenici riječke škole u tri su navrata spasili tuđe živote: "Nije baš mala stvar to učiniti sa 16 godina"
mladi pokazali hrabrost
Učenici riječke škole u tri su navrata spasili tuđe živote! "Nije baš mala stvar to učiniti sa 16 godina"
FOTO Pogledajte kako izgleda unutrašnjost Vjesnika nakon kobnog požara!
Sve je uništeno
Dnevnik Nove TV donosi rijetke fotografije: Pogledajte unutrašnjost Vjesnikova nebodera nakon strašnog požara
Pregovori o mirovnom planu: Oglasio se Zelesnki, Kremlj ne želi komentirati
Nakon zahtjevnih pregovora
Oglasili se Bijela kuća i Zelenski: "Plan više nema 28 točaka, okončanje rata je ostvarivo"
Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
Svađa zbog koncerta
Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
Provjerite police! Povlači se jedna od najomiljenijih čokolada:
Upozorenje iz trgovine
Provjerite zalihe! Povlači se jedna od najpopularnijih čokolada: "Odmah prestanite s upotrebom"
Ukrajinska obavještajna služba presrela poziv ruskih vojnika
"100% SMRT"
Presreli poziv ruskih vojnika: "Ovo je zona užasa iz koje se trupe ne vraćaju, jedan leš na drugome..."
Thompson i Tomašević u sukobu uoči koncerta, ustavni stručnjak oglasio se o ZDS-u: "Ne smije biti razlike između pjevača i publike"
postavljen ultimatum
Thompson i Tomašević u sukobu uoči koncerta, ustavni stručnjak oglasio se o ZDS-u: "Ne smije biti razlike..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Provjerite police! Povlači se jedna od najomiljenijih čokolada:
Upozorenje iz trgovine
Provjerite zalihe! Povlači se jedna od najpopularnijih čokolada: "Odmah prestanite s upotrebom"
Pregovori o mirovnom planu: Oglasio se Zelesnki, Kremlj ne želi komentirati
Nakon zahtjevnih pregovora
Oglasili se Bijela kuća i Zelenski: "Plan više nema 28 točaka, okončanje rata je ostvarivo"
Danas se očekuju zaključci statičara o Vjesnikovom neboderu
IZJAVA NAKON SASTANKA
Sada je konačno! Objavljeno što će biti s Vjesnikom
show
Bruno Tomašić u devetoj emisiji showa Supertalent
''nikad ovo nismo dali!''
Prvi put u povijesti Supertalenta jedan je kandidat dobio ovakav zadatak: ''Ovo se nikad nije dogodilo!''
Elena Kitić na očevom koncertu u Areni Zagreb doživjela neočekivanu situaciju
proširio se video
Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda sa suprugom Jurom
''nikad nismo skrivali''
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
zdravlje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
I moguće alternative
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
zabava
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Lopovi zaskočili biciklisticu na semaforu, snimka postala hit zbog njezine reakcija
Nisu to očekivali
Lopovi zaskočili biciklisticu na semaforu, snimka postala hit zbog njezine reakcije
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
tech
Prva ljudska smrt od soja ptičje gripe H5N5 u svijetu potvrđena u SAD‑u
Zabrinutost raste
Prva ljudska smrt od soja ptičje gripe H5N5 u svijetu potvrđena u SAD‑u
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Ante Rebić: Evo što mu je poručio
Tako se to radi
VIDEO Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Rebić: Evo što mu je poručio
Užas u Dalmaciji: Nogometaši pretučeni nakon utakmice, tukao ih i predsjednik protivničkog kluba?
NEVJEROJATNO!
Užas u Dalmaciji: Nogometaši pretučeni nakon utakmice, tukao ih i predsjednik protivničkog kluba?
Luka Modrić i Petar Sučić imali su crvene mrlje na licu: Znate li zbog čega?
RESPECT!
Luka Modrić i Petar Sučić imali su crvene mrlje na licu na velikom derbiju: Znate li zašto?
tv
MasterChef: Kandidati MasterChefa prvi put nominiraju bez prilike da se dogovore! Tko odlazi u stres test?
NAPETO!
Kandidati MasterChefa prvi put nominiraju bez prilike da se dogovore! Tko odlazi u stres test?
Kumovi: Napokon je sve dobro, ali on se nikako ne može riješiti crnih misli
KUMOVI
Kumovi: Napokon je sve dobro, ali on se nikako ne može riješiti crnih misli
U dobru i zlu: Želi mu pomoći pa makar to značilo da će završiti u zatvoru
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Želi mu pomoći pa makar to značilo da će završiti u zatvoru
putovanja
Otok Migingo je najnaseljeniji otok na svijetu
A gdje je kladionica!?
4 kafića, javna kuća i ljekarna: Je li ovo najnaseljeniji otok na svijetu?
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Tjedni jelovnik jela za zimu od 24.11. do 30.11.2025.
Tjedni jelovnik
Ova fina jela na žlicu baš dobro griju! Izdvojili smo 7 recepata koje ćemo kuhati ovog tjedna
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Trumpovo bogatstvo palo za 1,1 milijardu dolara
Nevjerojatno, ali istinito
Trumpovo bogatstvo palo za 1,1 milijardu dolara
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
Lejla Filipović u kožnatoj suknji i čizmama sa zmijskim uzorkom
UVIJEK SJAJNA
Lejla Filipović nosi fantastičnu suknju i još bolje čizme, oboje želimo u vlastitom ormaru
Mirela Holy u Steve Madden Cobra gležnjačama s neobičnim kišobranom 2025.
Uvijek privlači poglede
Gležnjače Mirele Holy hrabar su izbor za skliske zagrebačke ulice, ali ipak ih je zasjenio – kišobran
sve
Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Ante Rebić: Evo što mu je poručio
Tako se to radi
VIDEO Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Rebić: Evo što mu je poručio
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
Užas u Dalmaciji: Nogometaši pretučeni nakon utakmice, tukao ih i predsjednik protivničkog kluba?
NEVJEROJATNO!
Užas u Dalmaciji: Nogometaši pretučeni nakon utakmice, tukao ih i predsjednik protivničkog kluba?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene