Naredne će dane sunčana razdoblja povremeno prekidati kiša i pljuskovi. Teško je pouzdano precizirati kada će se to dogoditi, zbog čega je bolje uz sebe imati kišobran ili kabanicu.

Jutro će u petak biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Najviše će sunca biti u Slavoniji i sjevernoj Dalmaciji dok će najviše oblaka biti na Kvarneru, u gorju te u južnoj Dalmaciji. Lokalno je u tim oblačnijim dijelovima moguće i malo kiše, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru.

Na kopnu će tijekom jutra jugozapadni vjetar još biti slab do umjeren, no prema podnevu će jačati na umjeren do jak, dok će na obali od jutra puhati umjereno do jako jugo. Kako to obično biva, zbog južine će jutro biti toplo, još toplije nego u četvrtak. Najniža temperatura na kopnu će iznositi od sedamdo 10, a na obali oko 11 Celzijevih stupnjeva, tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčanih razdoblja, ali postupno uz sve više oblaka. Već je moguć poneki prolazan pljusak – no glavnina kiše stiže navečer, nakon 19 sati. Tad će povremeno biti i jaka. Posvuda će biti vjetrovito, uz umjeren do jak jugozapadnjak, koji će navečer okrenuti na sjeverac. Najviša temperatura prije kiše će iznositi oko 19 stupnjeva.

U Slavoniji će vrijeme biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali će s odmicanjem dana biti i sve više oblaka. Rijetko je u poslijepodnevnim satima moguće malo kiše, a glavnina stiže tek kasno navečer i tad će padati gotovo svugdje. Bit će pomalo vjetrovito, ali danju toplo uz temperaturu od oko 20 stupnjeva.

Na Kvarneru, u Istri te u Gorskom kotaru i Lici većinom će biti oblačno uz kraća sunčana razdoblja i to uglavnom rano popodne na otocima i u Istri. Povremeno će biti malo kiše, najčešće oko Rijeke. Navečer posvuda stiže jače naoblačenje uz čestu, mjestimice i jaku kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno do jako jugo koje će navečer prolazno okrenuti na jak lebić. Najviša temperatura iznosit će oko 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Poslijepodne postoji samo mala mogućnost za poneki lokalan pljusak, dok kasno navečer i u noći na subotu stiže jače naoblačenje pa će pljuskovi i grmljavina biti češći. Puhat će umjereno do jako jugo uz temperaturu od 17 do 20 stupnjeva.

Idući će dani na kopnu biti promjenjivi uz sunčana razdoblja, ali povremeno i kišu te pljuskove. Za vikend će biti relativno toplo – temperatura će se kretati oko 16-17 stupnjeva – no u nedjelju poslijepodne će zapuhati sjeverac pa će u ponedjeljak biti osjetno hladnije: ujutro će biti oko dva, a danju najviše desetak stupnjeva.

I na obali će vrijeme biti promjenjivo oblačno, ali ondje će biti više sunca, a manje oblaka i kiše nego u kopnenim krajevima. Ipak, ne može se isključiti mogućnost pojave povremenih pljuskova i grmljavine, osobito u subotu ujutro. U nedjelju će zapuhati bura koja će u ponedjeljak ojačati na jaku i olujnu. Vikend će općenito biti ugodan, a u ponedjeljak hladnije.

