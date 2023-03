U utorak je prvi dan proljeća, a meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić objasnio je kakvo nas vrijeme čeka u novom godišnjem dobu.

U utorak prijepodne će biti djelomice do pretežno sunčano, a oblačnije će biti samo u Gorskom kotaru, Lici te duž Posavine, uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Ondje će biti pretežno oblačno pa može pasti i malo kiše, a poneki prolazan pljusak moguć je na južnodalmatinskim otocima.

Lokalno će ujutro biti i magle, osobito u središnjoj Hrvatskoj te na zapadnoj obali Istre. Na kopnu se magla neće dugo zadržavati, najdulje do osam ili devet sati, ali na zapadu Istre bi mogla biti dugotrajnija. Na moru će puhati slaba do umjerena bura, samo na krajnjem jugu – jugo. Najniža temperatura u unutrašnjosti će iznositi od pet do osam stupnjeva, a na obali od osam do 11.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a onda će se predvečer razvedravati. Puhat će vrlo slab vjetar, a temperatura će u najtoplijem dijelu dana biti oko 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će također biti sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab sjeverozapadnog smjera, a temperatura će rasti do 19 Celzijevih stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne će biti pretežno oblačno, ali sa sunčanim razdobljima. U Primorju, na Kvarneru te u Istri bit će sunčano uz malo oblaka i slab do umjeren maestral. Samo bi na zapadu Istre, osobito na moru, rano popodne moglo biti još magle i niskih oblaka. Temperatura će i na obali i u gorju biti između 17 i 19 stupnjeva.

Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku bit će i u Dalmaciji. Na krajnjem jugu te u unutrašnjosti povremeno će biti više oblaka pa tamo može pasti još malo kiše ili vrlo kratak pljusak. Puhat će umjerena tramontana, a temperatura će biti između 17 i 19 stupnjeva.

I sredina će tjedna na kopnu biti većinom sunčana i topla sa slabim vjetrom. Temperatura će ujutro biti oko šest, a danju od 20 do 22 stupnjeva. U četvrtak i petak ćemo imati malo više oblaka, a u petak navečer je na zapadu moguća i kiša. Petak će uz to biti i nešto vjetrovitiji te će puhati umjeren jugozapadnjak.

Na obali će tijekom idućih dana biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U srijedu će puhati maestral, a od četvrtka slabo do umjereno jugo s kojim stiže onda i malo više oblaka. Bit će i vrlo ugodno uz jutarnju temperaturu oko 10, a dnevnu oko 19 stupnjeva.

Dakle, ovaj će nam tjedan u prvom redu biti toplo i dosta sunčano, a tek prema kraju tjedna, za vikend, promjenjivije, uz kišu. Za vikend pomičemo i kazaljke sata pa u nedjelju možemo spavati sat dulje, a opet se probuditi u vrijeme u koje se inače budimo jer još jednom prelazimo na ljetno računanje vremena, odnosno vraćamo sat unatrag.

Zbog toga će sunce izlaziti oko 6:45, a zalaziti oko 19:15. Naravno, uz tendenciju produljenja dana tako da ćemo svakoga dana dobiti još oko tri minute svjetla više.

