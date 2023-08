Vraća se pravo ljetno vrijeme: Meteorolog otkriva što nas čeka idućih dana

Subotnje jutro u cijeloj će zemlji biti pretežno vedro uz obilje sunca. Lokalno je moguća kratkotrajna magla, ali to će biti rijetka pojava. Najveća vjerojatnost za nju je uz Savu i Unu, no nigdje se neće dugo zadržavati.

Vjetar će ujutro većinom biti slab, samo će na obali puhati umjerena, ponegdje i jaka bura, ponajprije na širem dubrovačkom području. Jutarnja će temperatura u unutrašnjosti iznositi između 11 i 13, dok će na obali biti od 19 do 22 stupnjeva, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U drugom dijelu dana u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti sunčano. Samo će rijetko biti malo oblaka, ali ne i pljuskova. Temperatura će se penjati do 28 stupnjeva.

Sunčano i vruće bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će također biti malo oblaka. Vjetar će biti slab, a maksimalna temperatura iznosit će od 27 do 29 stupnjeva.

U Istri, Primorju i na Kvarneru bit će sunčano, većinom i vedro, a u u Gorskom kotaru i Lici sunčano uz malo oblaka u poslijepodnevnim satima. Na moru će, nakon jutarnje bure, zapuhati slab do umjeren maestral. Temperatura će na obali rasti do oko 30 stupnjeva, dok će u gorju biti između 24 i 27.

I u Dalmaciji će biti pravo ljetno vrijeme. Sredinom dana će zapuhati maestral koji će popodne biti umjeren, a ponegdje i jak. Najviša temperatura zraka iznosit će oko 30 stupnjeva.

More je na nekim lokacijama zbog bure u petak bilo malo svježije nego posljednjih dana, ali i dalje je to 25-26 Celzijevih stupnjeva. No, kako će idućih dana rasti temperatura zraka, i bure će biti manje, tako će i more ponovno biti toplije.

Treba malo pripaziti pri izlaganju suncu. Na nebu će biti malo oblaka, a kalendarski smo otprilike na polovini ljeta tako da je sunčevo zračenje još prilično jako. Zato će UV indeks u subotu u unutrašnjosti biti visok, a na obali vrlo visok.

Nedjelja, ponedjeljak i utorak na kopnu će biti sunčani, i dalje samo uz malo oblaka, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Noću i ujutro će biti ugodno uz oko 15 stupnjeva, a danju vruće uz oko 30.

Na obali će tijekom idućih dana biti pretežno vedro i vruće. Noću će puhati slab do umjeren burin, a danju slab do umjeren maestral. Najniža temperatura iznosit će oko 22, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.

