Planirali ste vikend na otvorenom? Kakvo nas vrijeme čeka pogledajte u prognozi Dnevnika Nove TV

Sa sjeverozapada nam se približava dolina s frontom koja će uzrokovati stvaranje ciklone u Genovskom zaljevu i znatnije destabilizirati atmosferu naših krajeva. Fronta će se sljedeća 24 sata sporo premještati preko Hrvatske. Praktički će se zadržavati nad nama i zbog toga će donijeti obilnu kišu. U Istri i Primorju već u noći na petak.



U petak ujutro i dalje promjenjivo do pretežno oblačno i nestabilno. Bit će i sunčanih razdoblja, ali često i kiše te pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Lokalno će pasti obilna kiša pa su moguće bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu te u gorju. Zbog svega toga na snazi su brojna upozorenja! Inače, veća vjerojatnost za kišu je u jutarnjim satima, dok će više sunca biti prema sredini dana.

Pročitajte i ovo BORBA ZA METROPOLU Što stoji iza plinskog rata u Zagrebu? Dnevnik Nove TV dobio na uvid razotkrivajući mail: "Više nitko neće ništa pričati, u strahu su"

Jugo će na moru jačati, bit će umjereno do jako, dok će na kopnu puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar. Ali jutro zato posvuda toplo, s tim južnim strujanjem – najniža će temperatura biti od 13 do 16 na kopnu, te 17 do 19 na Jadranu.



Sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj razvedravanje, uz sve više sunčanih razdoblja. No, sa suncem, i vlagom koja će biti prisutna, raste mogućnost za pljuskove u popodnevnim satima. Ti pljuskovi će biti česti, rasprostrajnjeni, a lokalno i jače Izraženi. Moguće je i nevrijeme s tučom, pa je na snazi žuti meteoalarm. Tek navečer će se vrijeme smirivati. Temperatura će biti oko 23, a vjetar samo za vrijeme pljuskova biti pojačan.



U Slavoniji ujutro lokalna kiša, onda će se sredinom dana razvedravati, pa će biti sve više sunca. Ali u kasno popodnevnim i večernjim satima i ovdje će biti pljuskova s grmljavinom, tek će se kasno navečer smirivati. Vjetar slab do umjeren, promjenjiva smjera, jači za vrijeme pljuskova, a najviša temperatura od 23 na zapadu do 25, 26 na istoku.



U Istri, Primorju i gorju poslijepodne će biti promjenjivo oblačno, uz više sunca, ali lokalno i još pljuskova s grmljavinom, iako manje nego ujutro. Navečer daljnje smirivanje. Vjetar će biti vrlo promjenjiv, i po brzini i po smjeru, bit će i juga, i pulentade, pa i lebićade. Temperatura 22 do 25, a u gorju od 16 do 20.



Dalmacija će popodne biti najsunčaniji dio Hrvatske, no i ovdje će, unatoč tome, biti lokalnih pljuskova. Mogući su u cijeloj Dalmaciji, no nešto je veća vjerojatnost za njih na krajnjem jugu i na krajnjem sjeveru. Puhat će jugo i oštro, umjereno do jako, a za vrijeme pljuskova prolazno i lebićada. Temperatura od 24 do 26.

Pročitajte i ovo Obilježavanje Dana državnosti Smatrate li se domoljubima? Pogledajte kako su Hrvati odgovorili



U subotu ćemo na kopnu imati više sunčanih i suhih razdoblja, tek uz poneki lokalni pljusak. U nedjelju malo oblačnije, ali većinom suho, tek je navečer moguća kiša. Temperatura će oba dana biti oko 25. Zatim u ponedjeljak novo pogoršanje, opet češća kiša i pljuskovi, i opet ti pljuskovi mogu biti izraženiji.



I na obali će u subotu i nedjelju biti više sunca, i samo rijetko lokalnih pljuskova. Pri čemu je u nedjelju ipak malo veća mogućnost za njih nego u subotu. I dalje će puhati jugo, ali slabije nego sutra, uglavnom slabo do umjereno. Temperatura oko 24.

Pročitajte i ovo 80. obljetnica Ratna žrtva ove države bila je ogromna, ali više nisu dobrodošli: "Kad postoji osoba, postoji problem"



U svakom slučaju, u noći na petak i u petak nepovoljno vrijeme – uz puno kiše, pa lokalno i bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu. Mjestimice su moguća nevremena s tučom. Zatim u subotu i nedjelju prolazno smirivanje, s više suhih i sunčanih razdoblja i samo rijetko lokalne pljuskove. Ukratko, promjenjivo i dalje…

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.