Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend prognozira meteorolog Darijo Brzoja.

Tipično jesensko jutro, ponegdje maglovito, ponegdje vedro, a u mnogim kopnenim krajevima zapravo i dosta hladno. Temperatura se jutros u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre spustila na pet ili blizu pet stupnjeva. U Bednji je bilo samo tri.

Stabilna atmosfera i vedrina u ovo doba godine već donose hladna jutra, dok su dani često ugodni. Za vikend će okrenuti na jugo pa će nam s toplijim zrakom sa Sredozemlja temperatura ponovno porasti.

Pred nama je tako još koji dan babljeg ljeta. Ipak, južina, kako to često biva, sa sobom nosi i promjenu vremena, kišu, na moru već početkom, a u unutrašnjosti najvjerojatnije tek prema sredini slijedećeg tjedna. Do tad, ovaj visoki tlak i stabilna zračna masa obećavaju nam sunčano nebo i toplije dane.

Ili barem ono što od dnevnog svjetla još uvijek imamo. Naime od sredine kolovoza dan se već skratio za oko 2 i pol sata: sunce nam izlazi sat kasnije, a zalazi sati i pol ranije nego je to bilo prije samo mjesec i pol dana. Vrijeme leti, a nama će sutra tako donijeti pretežno sunčano i mirno jutro. Na kopnu, tek ponegdje magla, vjerojatnije prema zapadu i po kotlinama gorske Hrvatske. U istočnim krajevima zapuhat će jugoistočnjak. Temperatura će biti većinom od 6 do 9, a na Jadranu između 14 i 19 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj, nakon mjestimične magle i niskih oblaka prije podneva, poslijepodne barem djelomice sunčano. Bit će i ugodno uz temperaturu oko 20 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji danju uglavnom pretežno sunčano, uz povremeno umjeren jugoistočnjak i temperaturu također oko 20 stupnjeva.

Barem djelomice sunčano poslijepodne očekuje i gorske krajeve, dok će na sjevernom Jadranu i prevladavati vedro. Uz obalu tek ponegdje umjeren jugozapadnjak, a bit će i toplo uz temperaturu oko 24 stupnja, 20-ak u gorskoj Hrvatskoj.

I u Dalmaciji sutra sunčano. Sunčano i vrlo toplo. Tek rijetko gdje uz umjeren jugozapadnjak. Temperatura će biti najčešće 25 ili 26 stupnjeva.

More je još uvijek dovoljno toplo za kupanje, i dalje je oko 22, 23 stupnja.

Evo što nas čeka idućih nekoliko dana. Prije svega, bit će toplije. Od nedjelje do utorka najviša dnevna temperatura očekuje se negdje između 24 i 26 stupnjeva. U nedjelju i ponedjeljak će još biti i dosta sunčano, u većini krajeva, a potom promjenjivije, uz južinu, koja će najaviti i jaču promjenu vremena. Pljuskova već može biti i u utorak, no u srijedu će uz kišu i osjetno osvježiti. No o tom će još svakako biti riječi idućih dana.

Što se tiče Jadrana, kiša će ovdje stići nešto ranije, na sjeverni Jadran lokalno već u nedjelju, a južnije je može biti u ponedjeljak. Izmjenjivat će se sunce i oblaci, dok nam jače naoblačenje, kao i na kopno i ovdje stiže u utorak kad su izgledni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar, a slabjet će u utorak. Svih dana, uz južinu vrlo toplo, a u utorak malo manje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr