Vrijeme i dalje luduje: Ključne detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Tek što je posljednja fronta napustila Hrvatsku i stigla do Grčke i Turske, a u nedjelju i Crnog mora, sa zapada već stiže nova koja će se u nedjelju tijekom prvog dijela dana premještati preko Hrvatske.

U velikom dijelu zemlje prijepodne bit će nepovoljnije od poslijepodneva - jutro će biti pretežno oblačno, kišovito i vrlo vjetrovito. Kiša i pljuskovi će se premještati sa zapada prema istoku. Najranije će početi u Istri i Primorju, no tamo će i najranije prestati, već u nedjelju prijepodne, i počet će se razvedravati.

S druge strane, kiša će u nedjelju najkasnije početi u Slavoniji, tek sredinom dana. Bit će vjetrovito u cijeloj Hrvatskoj. Na obali će puhati olujno oštro, odnosno južni vjetar, a na kopnu umjeren do jak jugoistočni i jugozapadni. Brojna upozorenja su na snazi na taj jak i olujan vjetar, kišu, pljuskove, grmljavinu... Narančasta za obalu i gorje, a žuta drugdje. Temperatura će uglavnom biti od 10 do 15. Malo viša u Dalmaciji, a malo niža u gorju...



Sredinom dana će se naglo razvedravati sa zapada pa će u središnjoj Hrvatskoj biti većinom sunčano, uz malo oblaka. Rijetko još može biti ponekog kraćeg pljuska. I dalje će biti vjetrovito – puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Slabjet će tek navečer. Najviša temperatura oko 18.

I u Slavoniji će se brzo razvedravati, samo malo kasnije nego u središnjoj Hrvatskoj, tako da će i ovdje većina poslijepodneva biti pretežno sunčana. Samo još u početku može biti kiše i pljuskova na istoku Posavine te u Srijemu. Ostaje vjetrovito, okrenut će na umjeren do jak jugozapadnjak koji će oslabjeti kasno navečer. Temperatura oko 17.

U Istri i Primorju će se razvedravati već prijepodne pa će od sredine dana već biti pretežno sunčano, samo uz malo oblaka. U Gorskom kotaru i Lici nešto oblačnije, umjereno oblačno, u početku popodneva još i pretežno oblačno, uz malo lokalne kiše. Vjetar će biti slabiji nego ujutro, ali i dalje umjeren do jak, jugozapadni vjetar, koji će nastaviti slabjeti prema večeri. Maksimalna temperatura na obali oko 19, a u gorju 13 do 17.



I u Dalmaciji će se, nakon jutarnje kiše i pljuskova, poslijepodne razvedravati, sa sjeverozapada. No, u unutrašnjosti i na jugu, u početku popodneva, može biti još izraženih pljuskova i grmljavine. Jako i olujno oštro će okrenuti na jak lebić! Tek navečer će vjetar osjetnije slabjeti. Temperatura od 18 do 22.



U ponedjeljak će na kopnu biti pretežno sunčano. Ujutro lokalno uz maglu, a poslijepodne u Gorskom kotaru i Lici može pasti malo kiše. Utorak i srijeda posvuda promjenjiviji, tad je veća mogućnost za kišu, no uglavnom samo malu količinu. Vjetar ovih dana većinom slab, samo povremeno i umjeren, a temperatura će biti u blagome padu.

I na obali u ponedjeljak pretežno sunčano uz postupno jačanje juga. Tek će kasnije poslijepodne i navečer na sjevernom Jadranu biti oblačnije, pa može pasti malo mjestimične kiše. Potom u utorak i srijedu promjenjivo oblačno, češće uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Tad će puhat umjereno do jako jugo i oštro, zatim u srijedu prolazna tramontana. I ovdje će temperatura postupno biti sve niža.

U nedjelju ćemo imati dvije slike vremena. Prijepodne oblačnije i kišovitije, a poslijepodne sunčanije. I idući tjedan ostaje promjenjivo. Imat ćemo i kišna razdoblja, ali i ona sunčanija. Kako sada stvari stoje, najveća vjerojatnost za dulja sunčana i suha razdoblja je u ponedjeljak i četvrtak.

