VIDEO Pogledajte kako je izgledala borba aviona s olujom Ciaran i vjetrom od 150 km/sat

Snažna oluja Ciaran hara Europom i iza sebe ostavlja mrtve. Poginulo je najmanje sedam osoba.

Ciaran je izazvao velike probleme u zračnom prometu, a Airliners Live na mreži X objavio je snimke brojnih aviona koji nisu mogli sletjeti zbog jakog vjetra koji je išao i do 150 km/sat. Velikih problema bilo je u Manchesteru.

Storm Ciaran! Ryanair aborts landing due to heavy winds at Manchester Airport #StormCiaran pic.twitter.com/qgibpv98PZ

Storm Ciaran! Turkish Airlines aborts landing during windy conditions at Manchester Airport Highlight from our LIVE show #StormCiaran pic.twitter.com/5DQ0LgQ3p6

Srećom, nije bilo nesreća ni ozbiljnijih posljedica osim kašnjenja.

Storm Ciaran!



EasyJet goes around after touching down during heavy winds.#StormCiaran pic.twitter.com/pZOHsFvSjT