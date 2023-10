Zbogom sunčanim i toplim danima: Prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić

S ovom subotom gotovo posvuda završava razdoblje iznadprosječno toplog vremena koje će se još u nedjelju zadržati prema jugu Dalmacije.

Promjenu vremena s oborinama i zamjetnim padom temperature zraka donosi nam atmosferska fronta iz koje će u našu zemlju sa sjevera Europe stići osjetno hladniji zrak.

S njim će ojačati i greben anticiklone koja će u prvim danima slijedećeg tjedna donijeti prolaznu stabilizaciju vremena.

U nedjelju će tijekom noći i jutra većinu krajeva unutrašnjosti i Sjeverni dio Jadrana sa sjeverozapada zahvatiti jače naoblačenje s kišom, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina.

Pročitajte i ovo Izrael neprestano bombardira Trgovine u Gazi ostaju bez kruha i vode: "Ili ubijaju djecu bombama ili izgladnjivanjem"

U većem dijelu Dalmacije još će se zadržati barem djelomice sunčano. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu još mjestimice umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj oblačno kišovito, vjetrovito i prohladno povremeno uz umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak koji će prema večeri postupno oslabjeti. Temperatura uglavnom od 13 do 17 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme, dakle kišovito, prohladno i, osobito u prvom dijelu dana, dosta vjetrovito bit će i u istočnim predjelima.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu kiša, a lokalno može biti pljuskova i grmljavina i obilnije oborine. U noći na ponedjeljak u najvišem gorju može pasti i malo snijega. U gorju će zapuhati umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, navečer i olujna bura, osobito podno Velebita gdje će biti na snazi i crveni Meteoalarm. Poslijepodne temperatura u gorskom području od 10 do 14, a na Jadranu od 16 do 22 stupnja.

U Dalmaciji na sjevernom dijelu promjenljivo, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom što će se poslijepodne i osobito navečer premještati prema jugu. Puhat će umjereno i jako jugo, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 19 u Zagori do 26 stupnjeva na jugu.

Pročitajte i ovo produbile se rasne podjele Australija glasala protiv posebnog statusa Aboridžina

S početkom tjedna, u ponedjeljak i utorak, u unutrašnjosti djelomice sunčano i osjetno svježije. U srijedu u zapadnim krajevima oblačnije mjestimice s kišom.

Na Jadranu u prva dva tjedna pretežno ili djelomice sunčano. U ponedjeljak još jaka i olujna bura koja će u utorak oslabjeti. U srijedu promjenljivo, na sjevernom i srednjem dijelu mjestimice s kišom, a vjetar će okrenuti na jugo.

Prema današnjem prognostičkom materijalu u drugom dijelu tjedna bit će dosta promjenljivo povremeno s kišom, te pljuskovima i grmljavinom. U unutrašnjosti prohladno, a zamjerno toplije u Dalmaciji, osobito na jugu

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.