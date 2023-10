Kakvo nas vrijeme čeka idućih dana? Detalje zna meteorolog Ivan Čačić

U subotu će iznad naših krajeva strujati vrlo topao sredozemni zrak i to ispred vrlo izražene hladne atmosferske fronte koja će do kraja nedjelje zahvatiti cijelu zemlju. Iz fronte u nedjelju će stići vrlo vlažan i zamjetno hladniji zrak s kojim ponegdje može pasti i veća količina oborina.

U subotu ujutro u većini će krajeva prevladavati sunčano. Jedino će na širem riječkom području i dijelu Gorskog kotara biti više oblaka uz malu mogućnost za slabu ili neznatnu kišu. U unutrašnjosti ponegdje je moguća i kratkotrajna magla. Zapuhati će mjestimice umjeren jugozapadnjak - s kojim će na Jadranu biti i južnog vjetra i juga. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 9 do 15, na Jadranu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i iznadprosječno toplo većinom uz umjeren, na sjeveru prolazno i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, poslijepodne većinom uz visokih 28 stupnjeva.

U gorskom području barem djelomično, a na većem dijelu sjevernog Jadrana i pretežno sunčano. Više oblaka bit će povremeno u Gorskom kotaru i na širem riječkom području gdje ponegdje može pasti malo kiše. U gorju će puhati umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadnjak. Na moru vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša temperatura od 20 do 25, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo, većinom uz slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

Tri dana kopno

U nedjelju u unutrašnjosti izražena promjena vremena uz kišu, lokalno i intenzivne pljuskove i grmljavinu, a u najvišem gorju u noći na ponedjeljak može biti i pokoje pahulje snijega.

Početkom tjedna sunčanije i uglavnom bez oborine, a ujutro je lokalno moguća i magla. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, u nedjelju prolazno i jak, a u utorak prolazno jugozapadnjak. Bit će osjetno hladnije.

Tri dana more

Izražena promjena vremena s kišom te jakim pljuskovima i grmljavinom zahvatit će i cijeli Jadran i to najprije njegov sjeverni dio. Početkom tjedna na sjevernom Jadranu prolazno sunčanije, dok će u Dalmaciji biti promjenljivo i nestabilno, ponegdje uz kišu, lokalno na jugu i grmljavinu. Puhat će umjereno jugo koje će u nedjelju poslijepodne prolazno okrenuti na jaku do olujnu buru i to najprije na sjevernom dijelu. I ovdje osjetno hladnije.

Po svemu sudeći, druga polovica tjedna bit će dosta kišovita - povremeno s oborinama, osobito na Jadranu.

