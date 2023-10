Stiže velika promjena vremena, hoće li potrajati? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Stiže nam kraća, ali i jača promjena vremena pri čemu će prilično zahladnjeti. Ipak, prema dugoročnim prognozama imat ćemo još iznadprosječnih temepratura i u drugoj polovini listopada, ali i u studenome. Možda neće biti iznad 25, ali bi vrlo lako moglo biti iznad 20, rekao je Nikola Vikić-Topić.

I dalje je stabilno nad našim dijelom kontinenta. Fronte su daleko na zapadu i sjeveru, međutim hladna fronta sa zapada nam se brzo približava. Ipak do nas će stići tek u nedjelju - do tad će još biti vrlo toplo, a u većini zemlje i sunčano.

U petak ujutro u Dalmaciji vedro, a na kopnu umjereno oblačno. Više oblaka bit će samo u Lici, Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito na Kvarneru gdje će biti pretežno oblačno, a moguća je i koja kap kiše. Vjetar će biti slab, na obali jugo, na jugu Dalmacije burin, a na kopnu jugozapadnjak. Najniža temperatura oko 11, a na Jadranu oko 18.

Poslijepodne pretežno sunčano u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab, samo povremeno i umjeren jugozapadni, a temperatura visokih oko 26.

I u Slavoniji će biti vrlo toplo, 26, 27 stupnjeva. Uz to, prevladavat će sunčano vrijeme i puhat će većinom slab vjetar, južnih smjerova.



Primorje, Gorski kotar i Lika sutra će biti najoblačniji dijelovi Hrvatske. Na Kvarneru može pasti i vrlo malo kiše, dok će u Istri i na sjevernojadranskim otocima biti više sunca. Vjetar slab do umjeren - južni i jugozapadni, ponegdje i jugo. A maksimalna temperatura, uz obalu oko 25, a u gorju 21 do 23.

Dalmacija će, pak biti najsunčaniji dio Hrvatske. Povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Zapuhat će slab, ponegdje i umjeren maestral, a temperatura će biti oko 26.

Tri dana kopno

U subotu još pretežno sunčano, pomalo vjetrovito i vrlo toplo, do 27. Ujutro mjestimice uz maglu. U nedjelju stiže promjena, s kišom, već rano ujutro na zapadu, a ubrzo i drugdje. Osjetno će zahladnjeti, pa u višem gorju može biti i snijega. U ponedjeljak postupan prestanak kiše i razvedravanje, ali bit će još hladnije.

Tri dana more

I na Jadranu u subotu sunčano, uz jugo. Samo će na sjeveru biti oblačnije, a ujutro je mjestimice moguća i magla. U nedjelju pogoršanje i zahladnjenje, najprije na sjeveru, a zatim poslijepodne i navečer i u Dalmaciji. Lokalno će biti obilnije kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar će okrenuti na buru i ojačati. U ponedjeljak već sunčanije, ali još svježije.

Subotu treba iskoristiti. Samo će na Kvarneru i u Gorskom kotaru biti oblačnije uz malo kiše. Zatim, u nedjelju, pogoršanje, s kišom posvuda, a osjetno će i zahladnjeti.

