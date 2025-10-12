Uz sunčane dane stiže i hladnije vrijeme: Što nas sve očekuje u novom tjednu otkriva meteorolog

Pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone bit ćemo u ponedjeljak, ali i cijeli sljedeći tjedan pa će i vrijeme najvećim dijelom i dalje biti stabilno. Zbog frontalnog sustava koji će nam se približiti sa sjevera, a potom nad našim krajevima uglavnom i iščezavati, u utorak može biti manjih nestabilnosti i mjestimice šansi za po neku kap kiše. No to će biti rijetko i ograničeno na kopnene krajeve. Inače, očekuje nas dosta sunca, ali zbog pritjecanja hladnijeg zraka sa sjevera, ipak će biti svježije.
Prvo jutro u novom radnom tjednu na kopnu djelomice, a na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz promjenjivu, u istočnim predjelima povremeno i povećanu naoblaku. Puhat će slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti uglavnom od 3 do 8, a na obali i otocima između 10 i 15 stupnjeva.
Djelomice sunčano u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Vjetar većinom slab, a temperatura ugodna: u najtoplijem dijelu dana se očekuje oko 17, 18 stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne sunčanije nego u prvom dijelu dana, no i dalje uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 18 stupnjeva.
Djelomice sunčano očekuje i gorsku Hrvatsku
, na sjevernom Jadranu
sunčano će i prevladavati. Na moru će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura, od 21 do 24 stupnja, a u gorju između 15 i 18.
I u Dalmaciji
će u ponedjeljak biti sunčano i ugodno toplo. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti od 22 do čak 25 stupnjeva.
More
je još uvijek oko 20, vrijeme za kupanje sredinom listopada najugodnije je za ranog poslijepodneva kad je sunce dovoljno jako, a temperatura zraka na dnevnom maksimumu.
Vrijeme idućih dana
I u nastavku tjedna vrijeme će najvećim dijelom biti stabilno. U kopnenom području djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku uglavnom u utorak kad je moguća i poneka kap kiše, no rijetko i lokalno. Zbog pritjecanja hladnijeg zraka sa sjevera, osvježit će. Tako nam ove godine bablje ljeto u unutrašnjosti izostaje, jer ovo vrijeme iako ugodno, ipak je primjereno jeseni. Noći i jutra hladni, a danju će biti svega 15, 16 stupnjeva.
Što se tiče Jadrana, više sunca nego u kopnenom području i svakako toplije nego u unutrašnjosti. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, pri čemu će bura od utorka do četvrtka ponegdje biti i jaka. Dodavat će i svježinu, pa vrijeme može biti varljivo. I na moru treba već imati nešto lagano za prebaciti preko ramena, bar u večernjim i jutarnjim satima.
Za sad, slično ostaje i u drugoj polovici tjedna. Ne čini se da će biti nekih većih iznenađenja, ili promjene sve do nedjelje.