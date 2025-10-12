Uz sunčane dane stiže i hladnije vrijeme: Što nas sve očekuje u novom tjednu otkriva meteorolog

Pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone bit ćemo u ponedjeljak, ali i cijeli sljedeći tjedan pa će i vrijeme najvećim dijelom i dalje biti stabilno. Zbog frontalnog sustava koji će nam se približiti sa sjevera, a potom nad našim krajevima uglavnom i iščezavati, u utorak može biti manjih nestabilnosti i mjestimice šansi za po neku kap kiše. No to će biti rijetko i ograničeno na kopnene krajeve. Inače, očekuje nas dosta sunca, ali zbog pritjecanja hladnijeg zraka sa sjevera, ipak će biti svježije.



Prvo jutro u novom radnom tjednu na kopnu djelomice, a na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz promjenjivu, u istočnim predjelima povremeno i povećanu naoblaku. Puhat će slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti uglavnom od 3 do 8, a na obali i otocima između 10 i 15 stupnjeva.



Djelomice sunčano u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Vjetar većinom slab, a temperatura ugodna: u najtoplijem dijelu dana se očekuje oko 17, 18 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne sunčanije nego u prvom dijelu dana, no i dalje uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 18 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Djelomice sunčano očekuje i, nasunčano će i prevladavati. Na moru će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura, od 21 do 24 stupnja, a u gorju između 15 i 18.I uće u ponedjeljak biti sunčano i ugodno toplo. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti od 22 do čak 25 stupnjeva.je još uvijek oko 20, vrijeme za kupanje sredinom listopada najugodnije je za ranog poslijepodneva kad je sunce dovoljno jako, a temperatura zraka na dnevnom maksimumu.

I u nastavku tjedna vrijeme će najvećim dijelom biti stabilno. U kopnenom području djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku uglavnom u utorak kad je moguća i poneka kap kiše, no rijetko i lokalno. Zbog pritjecanja hladnijeg zraka sa sjevera, osvježit će. Tako nam ove godine bablje ljeto u unutrašnjosti izostaje, jer ovo vrijeme iako ugodno, ipak je primjereno jeseni. Noći i jutra hladni, a danju će biti svega 15, 16 stupnjeva.



Što se tiče Jadrana, više sunca nego u kopnenom području i svakako toplije nego u unutrašnjosti. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, pri čemu će bura od utorka do četvrtka ponegdje biti i jaka. Dodavat će i svježinu, pa vrijeme može biti varljivo. I na moru treba već imati nešto lagano za prebaciti preko ramena, bar u večernjim i jutarnjim satima.



Za sad, slično ostaje i u drugoj polovici tjedna. Ne čini se da će biti nekih većih iznenađenja, ili promjene sve do nedjelje.