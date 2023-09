Hoće li potrajati lijepi dani? Prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić

Do sredine sljedećeg tjedna posvuda će biti dosta sunca i ugodne topline što će podržavati vrlo prostrana anticiklona koja pokriva i veći dio Europe. Jedino će u subotu, zbog blizine atmosferske fronte koja će prolaziti sjeverno od naše zemlje, u unutrašnjosti biti malo više oblaka, a uglavnom u sjevernim i sjeverozapadnim predjelima može biti kratkotrajnih i uglavnom slabih oborina.

Subotnje jutro u unutrašnjosti svježe, a vjetar slab pa će mjestimice biti kratkotrajne magle, osobito u dolinama rijeka i po gorskim kotlinama. Na Jadranu pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro, uz slab do umjerenu buru. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 6 do 11, na moru od 17 do 21 Celzijevog stupnja.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano. Prolazno uz više oblaka može biti malo kiše ili ponekog pljuska – i to prije svega uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab, a najviša temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

U istočnim predjelima prevladavat će sunčano, osim sredinom dana kad je prolazno uz više oblaka ponegdje moguća slaba ili neznatna kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Poslijepodne vrlo toplo ponegdje na istoku do 27 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar u gorju uglavnom slab. Na moru slaba do umjerena bura, a sredinom dana prolazno i maestral. Najviše dnevna temperatura od 20 do 24, na Jadranu od 25 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo. I ovdje slaba do umjerena bura, a sredinom dana prolazno maestral. Temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

Vrijeme je gotovo idealno za odmor na moru koje je i dalje povoljno za kupanje uz temperaturu od 22 do 24 stupnja.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, a vjetar slab. Ujutro svježe, a poslijepodne toplo, u ponedjeljak i srijedu i vrlo toplo posvuda iznad 25 stupnjeva.

Na Jadranu sunčano i također iznadprosječno toplo. Vjetar slab i umjeren. Do utorka ujutro i navečer bura, danju prolazno maestral, a u utorak će zapuhati jugozapadnjak.

Prema prognostičkom materijalu od srijede do petka uglavnom u unutrašnjosti malo svježije, ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Po svemu sudeći najviše sunčana vremena zadržat će se na Jadranu. No valja znati, da ovi izgledi još nemaju prihvatljivu pouzdanost jer rezultati numeričkih modela nisu posve stabilni.

