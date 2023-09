Redaju se sunčani i topli dani, no koliko će to potrajati? Prognozu donosi Darijo Brzoja

Mnogo toga ovisi o vremenu, a ono nam ovih dana baš ide na ruku. Mi ćemo i dalje biti u polju visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi, očekuje nas dosta sunca, jedino će u subotu i to prolazno po rubu grebena u brzoj struji preko dijela naše zemlje prijeći jedna masa svježijeg, vlažnog zraka, što će se na vrijeme odraziti kroz nešto naoblake u unutrašnjosti, a možda i kap kiše. No nikakve drame nema na vidiku.

U četvrtak će biti sunčano, ujutro u kopnenim krajevima mjestimice i s maglom, uglavnom po kotlinama i uz rijeke. Bez vjetra ili uz slab vjetar u unutrašnjosti, dok će na Jadranu u početku još malo puhati bura. Tek podno Velebita bi na kratko, na mahove mogla biti jaka. No brzo će i slabjeti. Dosta prohladno na kopnu, ali samo rano ujutro, moram priznati, čak i paše, obzirom da je vruće ljeto bilo dugo, a i danju je dosta toplo. Jutarnja temperatura dakle, u unutrašnjosti oko 10 stupnjeva, između 7 i 13 točnije, a na moru toplije, očekuje se od 16 do 21.

Tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano, ali bit će i osjetno toplije nego ujutro. Poslijepodne, otprilike kao i u srijedu, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 25 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Sunčano, te tijekom dana i vrlo toplo. Temperatura će ponegdje i prijeći 25 stupnjeva u onom najtoplijem terminu oko 14, 15 sati. Tu i tamo zapuhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar.

Većinom sunčano očekuje i gorske krajeve i sjeverni Jadran. Bura će oslabjeti pa će od sredine dana puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer, opet malo bure, tek ponegdje. Na većini obale će i zabonacat'. Najviša dnevna temperatura, uz obilje sunca ide i do 29 stupnjeva, a toplo bit će i u gorju, ugodnih 21 do 24.

U Dalmaciji će prevladavati vedro, te također vrlo toplo. Veći dio dana uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mnogima najljepši dio godine za plažu i kupanje, bez gužvi i šušura, ako se želite dobro odmoriti, sad je pravo vrijeme. Temperatura će i ovdje poslijepodne do 28, 29 stupnjeva.

I more je još uvijek dovoljno toplo za kupanje, većinom mjeri od 22 do 24. Gotovo za ne povjerovati da je listopad iza ugla.

Evo i kako nam izgleda vikend. U petak sunčano i vrlo toplo. U subotu, poslijepodne i prema večeri prolazno uz više oblaka, možda i malo kiše ili pljusak, prije svega u najsjevernijim i istočnim krajevima. U nedjelju već opet sunčano. Jutra sad već standardno ponegdje maglovita i svježa, no dani će zato biti topli. Često uz 24, 25, 26 stupnjeva.

Na Jadranu će i idućih dana prevladavati sunčano, u subotu uz poneki oblak, no bez kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a u nedjelju bura, ponegdje jaka. Sve skupa bit će i vrlo toplo uz dnevni maksimum temperature koji se očekuje oko 26 ili 27 stupnjeva. Pa vi sad ako baš želite, preselite u Irsku.

U ovom trenutku i sljedeći tjedan ili barem dio izgleda pod prevladavajućim utjecajem grebena sa Sredozemlja, što bi značilo još sunca i još topline.

