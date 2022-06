Ljeto je u punom zamahu, stižu nam ekstremno vrući dani, a prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić.

Pred nama je razdoblje ljetne vrućine koje u punoj mjeri podržava sezonu godišnjih odmora i kupanja, a prije svega u kontinentalnom dijelu, ponegdje stvara i grmljavinske nepogode. Ono svakako donosi ljetne radosti, no i ozbiljne zdravstvene opasnosti zbog prevelike topline i dužeg izlaganja opasnom UV zračenju, prognozira meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



Područje Europe istočno od određenog dijela atmosferskih fronti, a tako i našu zemlju, prekriva vrlo topao zrak. Riječ je o vremenskoj situaciji s toplinskim valovima koji će u našim krajevima biti vrlo izraženi u sljedećem tjednu.



U nedjelju jutro u unutrašnjosti još će biti ugodno svježe s temperaturom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Posvuda sunčano, a vjetar uglavnom slab.



Danju će u Središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, uglavnom suho i vruće uz najvišu temperaturu od 31 do 33 stupnja.

U istočnim krajevima također će biti pretežno sunčano i vruće, ali i dalje ne posve stabilno pa su poslijepodne, uglavnom u gorju mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano i većinom vruće - što u unutrašnjosti Istre može razblažiti poneki kratkotrajni pljusak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.



U Dalmaciji sunčano i vruće uz najvišu temperaturu od 31 do 33 stupnja.



Ljetna toplina svakim danom sve više zagrijava more koje je sada oko 25 ili 26 stupnjeva, a more na Mljetu u Malom jezeru već doseže 28 stupnjeva.



Za ove vremenske prilike rekli bismo: hvali more, ali drži se hlada jer indeks opasnosti od UV zračenja je gotovo posvuda vrlo visok.



U slijedećim danima u unutrašnjosti će biti pretežno sunčano i vruće. Jedino u utorak i srijedu može biti lokalnih nestabilnosti uz kratkotrajne pljuskove.



Na Jadranu će biti sunčano i vruće u početku uz slab do umjeren jugozapadnjak. U utorak jugo koje će u srijedu okretati na sjeverozapadnjak.

