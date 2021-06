Za sad nas prati pretežno sunčano vrijeme u prvim danima klimatološkog ljeta. Ima dosta vedrine i ugodno je toplo u većini krajeva. Ponegdje je čak već i pomalo vruće. Vremensku prognozu za nadolazeće dane donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Idućih dana, a pogotovo od nedjelje, ipak promjenjivije, bit će i ljetnih pljuskova, lokalno moguće izraženijih, pa i grmljavine: no zadržat će se dosta toplo, osvježenja će biti uglavnom kratkotrajna i vezana upravo uz sporadične pljuskove.

Pogled na sinoptičku kartu otkriva da je u prizemnom sloju atmosfere tlak povišen, rekli bismo da je atmosfera stabilna, no po visini će sjevera polako curiti hladniji zrak pa će idućih dana ipak biti mogućnosti za kišu. Sutra, tek rijetko, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, no u nedjelju zato pljuskovi će već biti češći gotovo posvuda.

Jutro uglavnom sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Bez nekog značajnijeg vjetra, na kopnu uz temperaturu 10-ak do 15 stupnjeva, dok će na Jadranu biti većinom između 15 i 19, skoro 20.

Većinom sunčano očekujemo i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Povremeno umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pokojeg pljuska, šanse su najveće uz granicu sa Slovenijom. Temperatura će na cijelom području vrlo vjerojatno biti blizu 30 stupnjeva.

Sunčano će prevladavati i u Slavoniji i Baranji. Sunčano, vrlo toplo i vruće, također uz temperaturu ako ne 30 stupnjeva, onda vrlo blizu.

Dosta sunca sutra i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. U gorju i to ponajprije u Gorskom kotaru može biti pokojeg pljuska poslijepodne. Na moru će od sredine dana puhati slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 26, 27 stupnjeva.

Najviše sunca u Dalmaciji. Sutra danju također tek slab do umjeren vjetar s mora, dok će temperatura biti većinom između 26 i 29 stupnjeva. More je svakim danom toplije, još uvijek to nisu one prave ljetne vrijednosti, za sad oko 20, ponegdje 21 stupanj. UV indeks će sutra biti visok ili vrlo visok.

U nedjelju i ponedjeljak promjenjivije, ponegdje uz kišu i grmljavinske pljuskove koji pak lokalno mogu biti i izraženiji. U utorak mirnije i barem djelomice sunčano. Zadržat će se toplo, mada temperatura neće biti toliko visoka kao sutra, ali bit će ugodno.

Na Jadranu je pokoji pljusak moguć u nedjelju uglavnom na sjevernom dijelu, ponajprije u Istri.

U ponedjeljak onda raste vjerojatnost za grmljavinske pljuskove duž cijele obale i moguće je da lokalno budu i izraženiji. U utorak će i na moru biti mirnije, sunčano i uglavnom suho. Puhat će jugozapadnjak, pa jugo u ponedjeljak, a na sjevernom dijelu na kratko i bura, potom u utorak već sjeverozapadnjak. Na moru ostaje prilično toplo. Bilo je i vrijeme.

