Prati nas lijepo, suho, većinom sunčano i ugodno toplo vrijeme. Početak lipnja nam je donio sve ono što nam je nedostajalo ovog proljeća, a to je i sunce i toplina, pa se većina ljudi sad već mnogo bolje i osjeća, potaknuti povoljnim biometeorološkim prilikama. Vremenska prognoza za nadolazeće dane neće vas iznevjeriti.

Vrijeme će sunčano biti i sutra, pa i veći dio subote, dok nam drugi dio vikenda i početak novog tjedna donose ljetne pljuskove. Ipak, zadržat će se toplo. Vremensku prognozu donosi Darijo Brzoja.

Za sad smo u polju povišenog tlaka, pod utjecajem grebena anticiklone, atmosfera je dakle, stabilna, manjih nestabilnosti može biti eventualno u gorju i na sjeverozapadu zemlje, ali tek u subotu poslijepodne.

Sutra će još većinom prevladavati sunčano, a ponegdje čak i potpuno vedro. Ujutro bez nekog značajnijeg vjetra, u kopnenom dijelu uz temperaturu oko 10, 12 stupnjeva, dok se na Jadranu očekuje većinom između 14 i 19. Jedino će biti nešto svježije u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije.

Sunčano će se u središnjoj Hrvatskoj zadržati i poslijepodne, uz tek dnevni razvoj oblaka, no bez oborine. Bit će još toplije nego danas, najviša dnevna temperatura očekuje se oko 27 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Sunčano i ugodno toplo, pravo ljeto koje smo jedva dočekali. Bez vjetra, temperatura oko 26 stupnjeva.

Sunčano ili na moru čak često i potpuno vedro sutra i ovdje, a u gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka. Od sredine dana na moru će puhati tek umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura, oko 26, 27 stupnjeva. Toplo će biti ne samo na moru, nego i u gorju.

Dalmaciju također očekuje sunčano i vedro poslijepodne. Uz slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, temperatura će porasti barem do 26, a ponegdje i do 28 stupnjeva. Temperatura mora je oko 19, 20 stupnjeva, a UV indeks sutra bit će vrlo visok u većini zemlje: čuvajte se opeklina, sredinom dana hlad vam je prijatelj.

U subotu će još veći dio dana prevladavati sunčano, no prema večeri u gorju i u središnjoj Hrvatskoj, prema Sloveniji, može biti pokojeg pljuska. U nedjelju i ponedjeljak promjenjivije uz ljetne pljuskove praćene grmljavinom. Zadržat će se toplo, iako početkom novog tjedna ipak malo svježije u odnosu na subotu.

Na Jadranu u subotu sunčano, u nedjelju promjenjivije, no može biti i pljuskova, ali uglavnom tek navečer i u noći na ponedjeljak i to prije svega u Dalmaciji. Jugozapadnjak i jugo u ponedjeljak će okrenuti na buru. Bit će toplo, osobito za vikend, dok početkom tjedna uz buru ipak ide i manje osvježenje.

