Kišno i vjetrovito nastavit će se i u većem dijelu tjedna, a uglavnom u unutrašnjosti i u većem dijelu vikenda. Iznad naših krajeva zadržava se dubok ciklonalni vrtlog s vlažnim i nestabilnim zrakom s kojim će i u petak biti kišovito i vjetrovito, ponegdje i uz obilnije oborine. Ipak, ciklona će prema kraju vikenda postupno oslabjeti.

U petak ujutro i prijepodne u većini krajeva će prevladavati oblačno povremeno s kišom, dok će na sjevernom dijelu Jadrana biti kraćih sunčanih razdoblja. Vrlo vjetrovito uz umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Duž obale prema jugu umjeren južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno povremeno s kišom. Vjetrovito većinom uz umjeren sjeveroistočnjak. Najviša temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno oblačno s kišom većinom uz umjeren sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura od 11 do 13 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu uglavnom oblačno s kišom i to većinom u gorskom području. U gorju će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 7 do 9, na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno oblačno povremeno s kišom ponegdje moguće i grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena i jaka bura, a prema jugu južni vjetar i jugo. Temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Za vikend promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, češćom u subotu osobito u gorskom području. U ponedjeljak promjenljivo uz sunčana razdoblja, a lokalno i uz poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u ponedjeljak ponegdje i jak. Dnevna temperatura u manjem porastu.

I na Jadranu u subotu promjenljivo sa sunčanim razdobljima, još povremeno s kišom. Zatim sunčanije, no ne i posve stabilno. I dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku, ponajprije podno Velebita na udare i olujnu buru.

U utorak uglavnom u unutrašnjosti još ponegdje može biti malo kiše. Čini se da će do sljedećeg vikenda biti više sunca i postupno sve toplije.

