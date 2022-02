Srijeda će uglavnom biti bez oborina. U subotu stiže novo jače naoblačenje, a poslijepodne i kiša. Više doznajte u prognozi meteorologa Darija Brzoje.

Preko naših krajeva premješta se atmosferski poremećaj koji donosi kišu, mjestimice pljuskove: oblaka ima dosta, ali bilo je i sunčanih razdoblja.

Uz južinu u većini zemlje u utorak je bilo i relativno toplo, u Slavonskom Brodu u 15 sati izmjereno je čak 18 stupnjeva. Iako oblaci većini zemlje ipak nisu donijeli obilne oborine, bilo ih je. U utorak ujutro je u Crnom Lugu na Risnjaku zabilježeno 89 litara kiše. U srijedu kiša još jedino na jugu, a drugdje ipak mirnije i bez oborina.

Ciklona s pripadajućim frontalnim sustavom odmaknut će dalje, a kod nas će se atmosfera malo stabilizirati pa će idućih dana biti sunčanije. Ipak, fronte koje se premještaju Europom i dalje će nam povremeno donositi i povećanu naoblaku.

U srijedu nas očekuje promjenjivo oblačno jutro, u unutrašnjosti mjestimice s maglom, no bit će i sunčanih razdoblja: izglednije u sjevernim kopnenim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu.

Na jugu pak više oblaka, uz južinu još uvijek nestabilno pa mjestimice može biti i kiše. Na jugu dakle jugo, dok će sjevernije na Jadranu puhati uglavnom sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -1 do 4, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.

U središnjim krajevima sunčanih razdoblja najviše će biti sredinom dana, onda opet oblaci. Zapuhat će slab, prema večeri mjestimice i umjeren jugozapadnjak, a dnevna temperatura bit će oko 10, 11 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji poslijepodne vrlo vjerojatno sunčanije nego na zapadu. Malo vjetra s juga i temperatura isto oko 11 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, kao i na sjeverozapadu zemlje, u srijedu promjenjivo uz sunčana razdoblja. Na moru će prijepodne puhati sjeverozapadnjak, a kasnije jugozapadnjak koji će navečer pojačati i u gorju. Danju, za zimu relativno ugodno, uz najvišu dnevnu temperaturu od 8 do 13 stupnjeva.

U većem dijelu Dalmacije trebalo bi biti barem djelomice sunčano, no južnije ipak promjenjivije, uz više oblaka, a povremeno i kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na jugu jugo, u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 13 do 14 stupnjeva.



U drugoj polovici tjedna sve češća sunčana razdoblja, posebno u petak. Bit će ugodno, toplo, iznadprosječno za doba godine, i to sve do vikenda kad nam stiže novo jače naoblačenje, a u subotu poslijepodne i kiša. I to ponajprije na sjeverozapadu zemlje.

I na Jadranu više sunca idućih dana, dapače sunčano će dobrim dijelom i prevladavati, osobito prema vikendu. Za vikend i ovdje više oblaka, kišovito u subotu na sjevernom dijelu, a u nedjelju južnije.

Puhat će jugozapadnjak, pa jugo, koje će pojačati u subotu, a svih dana temperatura će biti oko 15 stupnjeva. Zato prije vikenda, uz sunce, na Jadranu lijepi, proljetni dani.

