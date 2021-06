Nakon prohladnog proljeća, napokon smo stigli u jedno toplije razdoblje primjerenije početku lipnja. Vremanska prognoza pokazuje da će sljedeći dani biti dobra prilika za odmor u prirodi ili možda prvo kupanje. Vrijeme nam ide u prilog: bit će dosta sunca, a temperatura će već sutra mjestimice dosezati i 28 stupnjeva.

Sutra ujutro vrijeme će biti većinom sunčano, na kopnu pomalo svježe, kako to obično ujutro bude, uz minimalnu temperaturu oko 10 do 13 stupnjeva. U gorju će ujutro biti malo hladnije, dok će na Jadranu biti od 14 do 18 stupnjeva. Međutim, uz jako sunce, vremenska prognoza pokazuje da će vrlo brzo postati toplo. Na kopnu će puhati slab vjetar, uz obalu tek burin.

U središnjoj Hrvatskoj će sunčano biti i poslijepodne. Temperatura će porasti i do 26 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji također će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, uz najmanje temperature od 23, a često i 25 stupnjeva.

Sunčano će većinom biti i u gorju i na sjevernom Jadranu. Jedino će u gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre uz lokalno jači razvoj oblaka postojati mala šansa za pljusak. Na moru će puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će uglavnom iznositi od 22 do 26 stupnjeva.

U Dalmaciji će također biti sunčano i vrlo toplo. Kao i u Istri, mogućnost za poslijepodnevni pljusak stoji u zaleđu, ali ona je mala. Puhat će zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 24 do 28 stupnjeva. Najtoplije će biti u unutrašnjosti.

Temperatura mora iznosit će oko 18 do 20 stupnjeva, a UV indeks sutra bit će visok, na jugu i vrlo visok, istaknuo je meteorolog Darijo Brzoja.

Vrijeme će i u petak i u subotu u kopnenim krajevima biti većinom sunčano i zapravo sve toplije. Tek u gorju bit će moguć pokoji lokalni pljusak uz dnevni razvoj oblaka, a u nedjelju je moguće da će lokalnih pljuskova biti i drugdje. Uz dnevnu temperaturu koja će postupno rasti prema 28 stupnjeva, rast će i ona jutarnja pa će i jutra onda tijekom vikenda biti manje svježa.

I na Jadranu će idućih dana biti sunčano. Ipak, postoje šanse za pljusak u nedjelju, pogotovo na sjeveru. Do nedjelje će oblaka na moru biti malo. Puhat će zapadnjak i jugozapadnjak i bit će vrlo toplo. Temperatura će sve češće dosezati 28 stupnjeva.

