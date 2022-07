Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana.

Maksimalne temperature zraka u našoj su zemlji u većini krajeva u utorak prelazile 32 stupnja, a u zapadnom dijelu Europe ponegdje i 40 stupnjeva.

Numerički modeli jasno pokazuju da će ljetne vrućine u sljedećim danima nastaviti još jačati. Ovaj toplinski val zadržava se u polju povišenog i visokog tlaka zraka koji se prostire iznad većeg dijela kontinenta.



Jutro u unutrašnjosti i u četvrtak ugodno svježe uz temperaturu od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu nastavak toplih noći s najnižom jutarnjom temperaturom od 21 do 25 stupnjeva. Posvuda vedro, a vjetar slab.



Danju u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće uz poslijepodnevnu temperaturu od 34 do 37 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



U istočnim predjelima isto tako sunčano, a ljetne vrućine ponegdje i do 37 stupnjeva. Sunčano i vruće nastavit će se na Jadranu i u gorskom području. Na moru će puhati slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i vruće, osobito u zaleđu gdje temperatura ponegdje može prelaziti i 37 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.



More je većinom za oko 10 stupnjeva svježije od maksimalnih temperatura zraka pa svakako pruža dobro osvježenje od ljetnih vrućina. Ipak valja voditi računa o zaštiti od jakog sunčevog zračenja, jer je UV indeks vrlo visok.



U unutrašnjosti u slijedećim danima pretežno sunčano i u većini krajeva vrlo vruće uz najvišu temperaturu između 35 i 40 stupnjeva. U subotu će prolazno zapuhati umjeren sjeverac, a krajem dana i u noći uglavnom na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. U nedjelju manje vruće.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu između 35 i 38 stupnjeva. U nedjelju prolazno će zapuhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, a zatim sjeverozapadnjak.



Svjedoci smo ekstremne suše i šumskih požara koje doživljava gotovo cijela Europa, posebno njezin južni dio. Tako se u sjevernoj Italiji bilježi najgora suša u posljednjih 70 godina, a talijanska vlada proglasila je izvanredno stanje u svih pet sjevernih regija oko rijeke Po.

Porast globalne temperature ostavlja svoje tragove i u reviziji klimatskih normala koje prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji služe kao referenca za analizu daljnjih klimatskih događaja.

