Jedanaestomjesečni dječak preminuo je nakon što je ostavljen u parkiranom vozilu u Tallahasseeju kroz duže razdoblje.

Policija je priopćila da provodi istragu tragedije koja se dogodila u utorak poslijepodne.

Navode da je beba pronađena u parkiranom vozilu. "Dijete je duže vrijeme bilo ostavljeno u parkiranom vozilu i nažalost podleglo ozljedama", priopćila je policija.

"Policija je dojavu o automobilu s djetetom na parkiralištu ispred hospicija Big Bend dobili u 14:17", rekla je glasnogovornica Heather Merritt.

The Tallahassee Police Department is currently conducting a death investigation involving an 11-month-old child in the 1700 block of Mahan Center Boulevard. The child was left in a parked vehicle for an extended period of time and sadly succumbed to his injuries. pic.twitter.com/W5pkt2KE6W