Ovu idilu nakratko će, ne samo na moru, poremetiti oblaci i kiša. Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u nadolazećoj vremenskoj prognozi.

Stiže nam promjena vremena, brza i kratkotrajna, no ponegdje može biti i prilično inenzivna. Uglavnom večeras, noćas i sutra ujutro, i to prije svega na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana izgledni su neverini: a u gorju i zapadnim krajevima unutrašnjosti također može biti lokalno izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

Do jutra oblačni sustav će se proširiti na veći dio zemlje, a od sredine dana vrijeme će se već i smirivati te postupno razvedravati.



Poremećaj nam stiže u obliku jedne mini doline i linije nestabilnosti. Naime izraženo visinsko sjeverozapadno strujanje otvorit će vrata prodoru vlažnog, oceanskog zraka pa će uz toplu podlogu biti zadovoljeni svi uvjeti za grmljavinske pljuskove.



Nažalost, točnu poziciju olujnih oblaka nemoguće je prognozirati dan unaprijed, no na radaru se njihov nastanak i nestanak zato lijepo može vidjeti. Ono što možemo znati već sada, to su područja izraženih nestabilnosti, mjesta gdje je šansa za grmljavinske pljuskove najveća.

A za nedjelju kroz noć i u ponedjeljak ujutro, ona je velika upravo tu, na zapadu i sjeverozaapdu zemlje, u gorju i na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. No kiše ili pokojeg pljuska može biti i drugdje. Samo rjeđe. U unutrašnjosti će zapuhati sjeverac, a na moru će bura okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 15 do 19, a na moru od 20 do 24 stupnja, kazao je Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.



Od sredine dana slijedi razvedravanje sa zapada. Na kopnu povremeno umjeren vjetar sa sjevera i ugodna temperatura, oko 25 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji smirivanje vremena nešto kasnije, pa i poslijepodne ovdje može biti pokojeg pljuska. Temperatura od 25 do 27 stupnjeva.



U gorju i na sjevernom Jadranu već će se od sredine dana vedriti, a pljuskovi su kasnije izgledni uglavnom u Lici. Bura na moru u okretanju na sjeverozapadnjak i zapadnjak, dok će temperatura biti od 26 do 29 stupnjeva. U gorju 23.



U Dalmaciji u ponedjeljak djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. No uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti šansi i za pljuskove i grmljavinu, osobito sjevernije te u zaleđu. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a bit će i toplije nego drugdje uz 30-ak stupnjeva u zraku.

Temperatura mora je uglavnom od 24 do 26, a UV indeks će u ponedjeljak biti od umjerenog ili visokog u kopnenom dijelu zemlje, do vrlo visokih vrijednosti koje se očekuju na moru.



A nakon osvježenja, slijedi sunčana sredina tjedna i novi toplinski val. Srećom, neće potrajati dugo. Srijeda i četvrtak ključni su dani kad će temperatura mjestimice i do 37, no preko 30 bit će i u utorak.



Sunčano i vedro idućih dana bit će i na moru. Noći tople, a dani vrući. Rashladite se u Jadranu i kao i uvijek, držite se hlada u onom najviše vrućem dijelu dana.





