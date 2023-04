Mjesec dana istražnog zatvora dobili su zaštitar i suspendirani policajac koje se sumnjiči za ubojstvo, odnosno pomaganje u ubojstvu USKOK-ovog optuženika Tomislava Sablje.

Tomislav Sabljo preksinoć s četiri metka u prsa ubijen je u zagrebačkom klubu i na mjestu je preminuo. Da je nakon jučerašnjeg privođenja zaštitara kluba uslijedilo još jedno, još jutros je potvrdio ministar unutarnjih poslova. Policija je u popodnevnim satima objavila detalje cijelog slučaja, a oglasio se i DORH.

Ispred Županijskog suda u Zagrebu reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović otkriva detalje slučaja.

"Prvoosumnjičenog terete za ubojstvo, a drugoosumnjičenog suspendiranog policajca za pomaganje u počinjenju ubojstva. Pišu kako je ubijeni Tomislav Sabljo došao u verbalni okršaj s nekim od gostiju u klubu i da je tom gostu zaprijetio pištoljem. Redar osumnjičen za ubojstvo kad je za to doznao, došao je kao voditelj zaštitarske službe do Sablje, a pritom uzeo pištolj od drugoosumnjičenog. Došao je u verbalni sukob s ubijenim i tada je u njega usmjerio pištolj i s ciljem da ga usmrti ispalio nekoliko hitaca", rekla je reporterka.

Jedno od glavnih pitanja na koje će se morati odgovoriti je - odakle suspendiranom policajcu oružje. Reporterka je razgovarala s kriminalistom dr. sc. Josipom Pavličekom koji je radio na ovakvim istraživanjima krvnih delikata.

Ubojstvo u noćnom klubu: Zaštitar i suspendirani policajac idu u istražni zatvor na mjesec dana

Kvalifikacija zločina se može promijeniti na temelju iskaza svjedoka

Komentirao je kvalifikaciju ubojstva.

"Radi se u pravilu o početnoj kvalifikaciji temeljem utvrđenih činjenica unutar kriminalističkog istraživanja. Takva kvalifikacija u pravilu ostaje i potvrđuje se kroz ostale faze kriminalističkog postupka. Ali ona se može i mijenjati kada započne detaljnija i minucioznija analiza svih raspoloživih činjenica i dokaza", objasnio je.

Moguće je da će se osumnjičeni braniti da je bila riječ o nužnoj obrani. "I u pogledu toga, u određenom dijelu može ovisiti o personalnim dokazima, dakle iskazima svjedoka."

Suspendirani policajac je bio zaštitar, redar u klubu. Imao je oružje, a pitanje je smije li zakonski uopće obavljati taj posao usprkos suspenziji.

"Policijski službenik ne može obavljati samostalnu gospodarsku djelatnost. Takvu djelatnost bi mogao obavljati samo temeljem pisanog odobrenja glavnog ravnatelja policije. To je ono ključni dokument koji razlikuje legalno obavljanje poslova od nelegalnog", pojasnio je kriminalist.

Božinović o ubojstvu Tomislava Sablje: "Uhićene su dvije osobe. Ne radi se o planiranom sukobu"

Policijski službenici mogu nositi oružje i kao građani ako dobiju dozvolu

"Policijski službenici mogu kao građani nabavljati, posjedovati i nositi vatreno oružje. Za to mogu dobiti odužni list i odgovarajuću dozvolu. Ako je imao valjanu dozvolu on ga je mogao nositi sa sobom. U pojedinim objektima može se ograničiti unos vatrenoga oružja. Kriminalistička praksa nas uči da je u ovakvim objektima vatreno oružje okidač za nevolju jer višak alkohola, višak emocija može dovesti do ovakvih posljedica", zaključio je Pavliček.

U ovom slučaju to se pokazalo tragično istinitim, a Krajinović je za kraj otkrila detalje suspenzije osumnjičenog policajca.

"Pod suspenzijom je već godinu i pol, protiv njega se vodi disciplinski postupak i službeno mu je oduzet pištolj. Vidimo da je imao i privatno oružje. Ono što smo uspjeli neslužbeno doznati je da se disciplinski postupak protiv policajca vodi i za uzimanje mita, a ono što smo čuli je i da je cijeli slučaj istraživao USKOK.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.