Slijedi smirivanje vremena: Novo pogoršanje stiže pred Božić, meteorolog otkrio detalje

Malo se destabilizirala atmosfera u našem dijelu Europe. Preko nas se u srijedu sa juga premještala slaba fronta. No iza nje, tlak zraka je brzo rastao i već je počela stabilizacija. Novo pogoršanje stiže tek pred Božić. Fronte koje su trenutno nad Atlantikom, kada dođu do Sredozemlja, uzrokovat će stvaranje takozvane božićne ciklone. Ona se, povijesno, javlja oko Božića i otud joj ime. Do tada ostaje većinom mirno.

U četvrtak ujutro na Jadranu promjenjivo, a na sjevernom dijelu i pretežno oblačno. Pod Velebitom može pasti još malo kiše, dok će južnije, u Dalmaciji, biti i sunca. U unutrašnjosti ujutro sumaglica i magla, osobito uz Savu, Dravu te u središnjoj Hrvatskoj, no prema podnevu će se polako čistiti pa su i tamo moguća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, a na moru slab do umjeren. I dalje će puhati jugo, a na jugu Dalmacije i levant. Temperatura će se uglavnom kretati od 1 do 3 stupnja na kopnu, dok će na obali biti između 10 i 13.

Oko podneva u većini središnje Hrvatske slijedi razvedravanje pa su poslijepodne izgledna sunčana razdoblja. Zbog toga će biti i osjetno toplije, između 7 i 10 Celzijevih stupnjeva. Na planinama će biti vjetrovito, a u nizinama će puhati tek slab vjetar. Predvečer će se ponovno stvarati magla.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također se očekuje razvedravanje, vjerojatno već prijepodne, pa će drugi dio dana biti većinom sunčan i znatno topliji. Temperatura će biti između 8 i 10 stupnjeva, uz slab vjetar južnih smjerova. Navečer se ponovno očekuje magla.

Istra, Primorje i Gorska Hrvatska u četvrtak će biti najoblačniji dio zemlje. Kiša je izglednija ujutro, no malo kiše može pasti i popodne, osobito oko Velebita, češće s primorske strane. Ipak, u drugom dijelu dana moguća su i sunčana razdoblja, ponajprije na otocima. Puhat će uglavnom slabo jugo, u gorju jugozapadnjak, a temperatura će se kretati između 10 i 15 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne promjenjivo oblačno, ali s više sunčanih razdoblja nego ujutro. Samo rijetko može pasti malo kiše, uglavnom na sjeveru i u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo iza podneva će brzo slabjeti. Maksimalna dnevna temperatura bit će oko ugodnih 16 stupnjeva na obali te oko 14 u unutrašnjosti.

Vrijeme idućih dana

Do kraja tjedna na kopnu ostaje većinom stabilno vrijeme. Vraćaju se magla i niski oblaci koji će se dugo zadržavati. U petak još može biti sunčanih razdoblja, no za vikend je vjerojatna cjelodnevna magla, uz sivilo i tmurno vrijeme, a ponegdje može pasti i malo rosulje. Zbog magle će ponovno biti hladnije.

Na Jadranu potpuno suprotno. Sa stabilizacijom se vraća sunce. Samo će u petak na sjeveru biti nešto više oblaka i lokalno može pasti malo kiše. Zatim će se razvedriti pa će vikend duž cijele obale biti sunčan. Okrenut će na buru, no ona neće biti suviše jaka, uglavnom umjerena. Ipak, može stvarati nešto svježiji osjet, osobito ujutro i navečer. Danju će temperatura rasti do ugodnih 15 ili 16 Celzijevih stupnjeva.

Nakon kiše u srijedu, koje i nije palo previše, vrijeme se ponovno smiruje. Još malo kiše moguće je u četvrtak i petak, uglavnom na sjevernom Jadranu. Drugdje će biti sunčanih razdoblja, ali na kopnu uz jutarnju maglu. Za vikend će na moru biti sunčano, dok se na kopno vraćaju dugotrajna magla i niski oblaci. Sve to potrajat će do novog pogoršanja koje stiže za otprilike tjedan dana.