Slijedi smirivanje vremena: Novo pogoršanje stiže pred Božić, meteorolog otkrio detalje

Piše DNEVNIK.hr, 17. prosinca 2025. @ 20:30 komentari
Magla, ilustracija
Magla, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak te u ostatku tjedna, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.
  1. Potpisan petogodišnji ugovor
    Što će na sve reći Trump?

    Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
  2. Kuća ukrašena tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom
    neobične dekoracije

    Ovo nije fotomontaža, ovako su zbilja okitili kuću u Slavonskom Brodu
  3. Ilustracija
    PAD TEMPERATURA

    Arktički val stiže u Europu uoči blagdana! Temperature bi mogle drastično pasti, a neki će imati i bijeli Božić
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Slijedi smirivanje vremena: Novo pogoršanje stiže pred Božić, meteorolog otkrio detalje
Europski novac, droga i propusti: Što se događa s jahačkom dvoranom u Sinju
Još nije u funkciji
Policija upala u jahačku dvoranu: Umjesto konja dočekao ih šok!
Koncert Želim život: Atmosfera iz call centra
ŽELIM ŽIVOT
Brojni iz javnog života ujedinjeni u humanitarnoj misiji Ane Rukavine: "Pred nama je divna večer..."
Poznata lica pozivaju na najemotivniji glazbeni događaj: „Ponosni smo što smo godinama dio ove važne priče.“
Koncert Želim život
PRATITE UŽIVO Najemotivniji glazbeni događaj godine: Na zagrebačkom Trgu nastupaju najveće zvijezde!
Von der Leyen: Moramo odlučiti o novcu za Ukrajinu u sljedeće dvije godine
SRBIJE NEMA
Summit EU-a i Zapadnog Balkana o ulasku BiH: Hrvatska se kandidirala za središte važne europske agencije
Cijene nekretnina rastu, mladima sve teže pronaći nekretninu
TRŽIŠTE NEKRETNINA
Nerealne cijene, prodavatelji koji se žele obogatiti, a mladima je sve teže: "Tko si to može priuštiti?"
Arktički zrak stiže u Europu uoči Božića
PAD TEMPERATURA
Arktički val stiže u Europu uoči blagdana! Temperature bi mogle drastično pasti, a neki će imati i bijeli Božić
Užas u Essenu: Policija intervenirala zbog poruke na ulici, otkrili ubojstvo
Jezivo priznanje
Prolaznik pronašao papirić sa SOS porukom i nazvao policiju: Otkriven užasan zločin
Indijska zrakoplovna kompanija nakon 13 godina pronašla svoj zrakoplov
BIZARAN PROPUST
Nevjerojatna situacija: Više od deset godina nakon nestanka pronađen izgubljeni zrakoplov
Njemački stručnjak: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu, nego na granicu s NATO-om!"
360.000 VOJNIKA
"Putin šalje stotine tisuća vojnika, ali ne u Ukrajinu, već na granicu NATO-a": Njemački stručnjak poslao dramatično upozorenje
vijesti
show
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala s pedofilijom
poslao priopćenje
Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića?
živi povučeno
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka
zdravlje
zabava
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
tech
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Srušene pretpostavke?
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
sport
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
Carlos Alcaraz nakon sedam godina prekinuo suradnju s Juanom Carlosom Ferrerom
Ovo je odjeknulo
Prvi tenisač svijeta povukao potez koji nitko nije očekivao: Kraj nakon sedam godina
tv
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
MasterChef: Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
BRAVO!
Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
MasterChef: Evo koji je Goranov najveći "fail" u kuhinji! Zbog njega je dobio "riječni šamar"
SAZNAJTE VIŠE!
Evo koji je Goranov najveći "fail" u kuhinji! Zbog njega je dobio "riječni šamar"!
putovanja
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Japanska božićna torta recept
Pahuljasta i fina
Neočekivano lagana božićna torta koja lupa kontru Hrvatskoj i Europi, lako ju je napraviti, ali...
novac
Britanski premijer zaprijetio ruskom oligarhu: "Hitno prebaci 2,5 milijarde funti za žrtve rata u Ukrajini"
vrijeme je da plati
Britanski premijer zaprijetio ruskom oligarhu: "Hitno prebaci 2,5 milijarde funti za žrtve rata u Ukrajini"
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
sve
