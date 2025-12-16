Veliki energetski potez Mađarske, potpisala je petogodišnji ugovor s američkim divom

Mađarska je u utorak objavila da je potpisala petogodišnji ugovor o opskrbi plinom s američkom energetskom kompanijom Chevronom.

Novi ugovor, koji su sklopili Chevron i mađarska javna elektroenergetska kompanija MVM, predviđa isporuku 400 milijuna metara prostornih LNG-a na godinu u idućih pet godina, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamjenikom američkog ministra za energetiku, Jamesom Danlyjem.

Szijjarto je pozdravio novo "zlatno doba" u suradnji između dviju zemalja.

Mađarski premijer Viktor Orban obećao je prošli mjesec na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će nastaviti uvoziti ruska fosilna goriva, unatoč planu EU-a da zabrani uvoz ruskog plina do kraja 2027.

MVM je u zadnjih nekoliko mjeseci potpisao ugovore s britanskim Shellom, francuskim Engieom i azerbajdžanskim SOCAR-om.

Zahvaljujući ugovoru sa Chevronom, ti ugovori trebali bi omogućiti Mađarskoj uvoz 1,4 milijarde metara prostornih plina na godinu iz ne-ruskih izvora.

No ugovor koji je Mađarska sklopila na 15 godina s ruskim Gazpromom predviđa isporuku 4,5 milijardi metara prostornih plina na godinu do 2036. Ne računajući druge ugovore o opskrbi sklopljene u zadnjih nekoliko godina.

Szijjarto je prije rekao da je do kraja studenoga u Mađarsku stiglo sedam milijardi metara prostornih ruskog plina. Prošle godine, Mađarska je potrošila oko 8,5 milijardi metara prostornih plina.