Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena

Ciklona s atmosferskim poremećajima u nedjelju će postupno oslabjeti i odmaknuti prema Crnom moru. Zbog toga će u nedjelju doći do smirivanja vremena. No, već u ponedjeljak - snažno će ojačati dolina ciklone sa središtem iznad Britanskih otočja. S njom će nam iz Sredozemlja stizati vrlo vlažan i nestabilan zrak i obilnije oborine, osobito u utorak - kad će se iznad Jadrana nakratko razviti jak ciklonalni vrtlog. Tijekom srijede ponovno smirivanje vremena.



U nedjelju do jutra u unutrašnjosti mjestimice susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša. Zatim sa zapada postupan prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu u noći i ujutro umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, koja će zatim postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 0, u gorskom dijelu od -6 do -4, a na Jadranu od 0 na sjeveru do 6 Celzijevih stupnjeva na jugu.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj suho uz sunčana razdoblja. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura oko 1 ili 2 stupnja.



U istočnim predjelima sa zapada postupno smanjenje naoblake. Do večeri zapuhat će slab do umjeren vjetar s jugozapada i juga. Temperatura oko 1 ili 2 stupnja.



Poslijepodne u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Navečer sa zapada novo naoblačenje, a uglavnom u noći slaba oborina. Vjetar će oslabjeti, a prema kraju dana jačat će jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura u gorju od -2 do 0, a na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano uz umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 7 do 12, a u Zagori od 5 do 7 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti povremeno kiša, osobito u utorak u gorju. Od utorka na srijedu, uglavnom u gorju može biti susnježice i snijega. U srijedu postupan prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren s juga i jugozapada, u višim predjelima na udare jak, u utorak će okrenuti na sjeverac i oslabjeti.



Na Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilna oborina, u ponedjeljak na sjevernom dijelu, a u utorak i na južnom. U srijedu postupno smirivanje vremena. Puhat će umjereno do jako, povremeno i olujno jugo i južni vjetar, a u srijedu bura. Temperatura u porastu.



Prema trenutnom materijalu, u drugoj polovici tjedna bit će suho i stabilno s najviše sunca na Jadranu. U unutrašnjosti ponegdje dugotrajna magla i niski oblaci. U četvrtak na Jadranu vrlo jaka bura koja će zatim oslabjeti.