Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena

Piše DNEVNIK.hr, 22. studenoga 2025. @ 20:42 komentari
Hladno vrijeme, ilustracija
Hladno vrijeme, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku vikenda te u novom tjednu, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.
Najčitanije
  1. Policija i hitna pomoć
    Tragedija kod Varaždina

    Vozač sletio s ceste i poginuo na licu mjesta: Identitet muškarca još nije poznat
  2. Snijeg na Klisu
    ZATVORENE CESTE

    VIDEO/FOTO Kaos zbog snijega, vozači zapeli: "Okupljanje ljubitelja ljetnih guma"
  3. Katolička škola St. Mary's nakon otmice
    strateška meta

    Potpuni horor! Više od 300 učenika oteli naoružani napadači: Ovo je drugi takav napad u nekoliko dana
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Pred očima publike
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Hrvatske jaslice putuju u Vatikan, evo kako izgledaju: "Kad mi je najteže nastaju najbolja djela"
Prestižna manifestacija
Hrvatske jaslice putuju u Vatikan, evo kako izgledaju: "Kad mi je najteže nastaju najbolja djela"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
JESTE LI ZNALI? Ova godina je među najtoplijima u povijesti mjerenja, podaci su alarmantni
Mala škola prognoze
Jeste li znali? Ova godina je među najtoplijima u povijesti mjerenja, podaci su alarmantni
VIDEO Evo kako je publika u Osijeku dočekivala Thompsona, dvoranom se prolamao ZDS
nastup u Osijeku
VIDEO Evo kako je publika uoči koncerta dočekivala Thompsona, dvoranom se prolamao ZDS!
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
Tragedija kod Varaždina: Vozač sletio s ceste i poginuo na mjestu
Tragedija kod Varaždina
Vozač sletio s ceste i poginuo na licu mjesta: Identitet muškarca još nije poznat
Potpuni horor! Više od 300 kršćanskih učenika oteli naoružani napadači: Ovo je drugi takav napad u nekoliko dana, na sve je upozoravao i Trump
strateška meta
Potpuni horor! Više od 300 učenika oteli naoružani napadači: Ovo je drugi takav napad u nekoliko dana
Je li sve moglo završiti drugačije? Mladi iz Vjesnika donijeli su presudnu odluku: "Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija"
kobna večer
Je li sve moglo završiti drugačije? Mladi iz Vjesnika donijeli su presudnu odluku: "Nemoj zvati vatrogasce, doći će i policija"
Mladićima zbog Vjesnika idu u istražni zatvor: Promijenili dio priče, tvrde da su zaštitari igrali stolni tenis
Novi detalji
Mladići idu u istražni zatvor: Promijenili dio priče i opisali što su radili zaštitari
Izgladnjeli, otvorenih rana, zanemarivani: Iz međimurskih romskih naselja svake godine se spasi 700 pasa, ali problem ne prestaje
Večeras u Provjerenom
Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"
HAK: Zbog zimskih uvjeta i vjetra kamioni s prikolicama ne mogu u Istru i Dalmaciju
ZATVORENE CESTE
VIDEO/FOTO Kaos zbog snijega, vozači zapeli: "Okupljanje ljubitelja ljetnih guma"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tragedija kod Varaždina: Vozač sletio s ceste i poginuo na mjestu
Tragedija kod Varaždina
Vozač sletio s ceste i poginuo na licu mjesta: Identitet muškarca još nije poznat
Mladićima zbog Vjesnika idu u istražni zatvor: Promijenili dio priče, tvrde da su zaštitari igrali stolni tenis
Novi detalji
Mladići idu u istražni zatvor: Promijenili dio priče i opisali što su radili zaštitari
HAK: Zbog zimskih uvjeta i vjetra kamioni s prikolicama ne mogu u Istru i Dalmaciju
ZATVORENE CESTE
VIDEO/FOTO Kaos zbog snijega, vozači zapeli: "Okupljanje ljubitelja ljetnih guma"
show
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Miss Obale Bjelokosti upala u predstavljanje Laure Gnjatović
morala nastaviti dalje
Iznenadni gaf! Proširio se video naše misice, ovako se snašla u neočekivanoj situaciji
zdravlje
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Liječnici kažu da je ovo i dalje najsmrtonosniji rak, ali nada raste!
Ovo trebate znati
Liječnici kažu da je ovo i dalje najsmrtonosniji rak, ali nada raste!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Žrtvovao kameru i spustio je na dno jedne od najopasnijih rijeka na svijetu! Pogledajte što je snimio
Wow!
Žrtvovao kameru i spustio je na dno jedne od najopasnijih rijeka na svijetu! Pogledajte što je snimio
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
tech
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Tehnologija iz prirode
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Veliki pad bitcoina: Analitičar tvrdi kako bi vrijednost mogla pasti na samo 10 tisuća dolara
Koliko je to uopće realno?
Veliki pad bitcoina: Analitičar tvrdi kako bi vrijednost mogla pasti na samo 10 tisuća dolara
sport
Hajduk ponižen na Rujevici! Rijeka potpuno deklasirala Splićane, pukla petarda
Frukova utakmica života
Hajduk ponižen na Rujevici! Rijeka potpuno deklasirala Splićane, pukla petarda
Dinamo rutinski srušio Varaždin na Maksimiru: Nadahnuti Hoxha donio važna tri boda
Uvjerljiva pobjeda
Dinamo rutinski srušio Varaždin na Maksimiru: Nadahnuti Hoxha donio važna tri boda
Bad Blue Boysi poslali jasnu poruku Vladimiru Putinu: Uslijedilo je skandiranje dvije riječi
Podrška imenjacima
FOTO Bad Blue Boysi poslali jasnu poruku Putinu: Uslijedilo je skandiranje dvije riječi
tv
MasterChef: Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
ŠTO SE DOGAĐA?
Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
Kumovi: Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
U dobru i zlu: Ne može mu pomoći - nanogica ga ograničava
U DOBRU I ZLU
Ne može mu pomoći - nanogica ga ograničava
putovanja
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Beton i hrđa
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
novac
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Adventski vijenci čitateljica koje možete kopirati ove godine
IZ PROŠLIH GODINA
Izdvojili smo 20 adventskih vijenaca naših čitateljica koji su s razlogom skupili stotine lajkova
Recept za kraljevski kolač Nataše Pralice
Laka priprema
Tako bogat, ukusan i raskošan: Recept za kolač koji će oduševiti baš svakog tko ga proba
Najljepše misice svih vremena
NEMA IM RAVNIH
Bez konkurencije: 12 najljepših misica svih vremena koje se ne zaboravljaju
sve
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Adventski vijenci čitateljica koje možete kopirati ove godine
IZ PROŠLIH GODINA
Izdvojili smo 20 adventskih vijenaca naših čitateljica koji su s razlogom skupili stotine lajkova
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene