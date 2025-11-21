Stiže hladna fronta i snijeg, evo gdje će ga biti najviše

Još uvijek se nad nama nalazi ciklona koja nam donosi jače pogoršanje. U subotu će se zadržavati nad južnim Jadranom, no sa zapada Europe već će početi jačati jedna anticiklona. Zbog toga ćemo na našem području imati veliku razliku u tlaku zraka što znači vrlo vjetrovit i hladan dan. Zbog blizine ciklone, i uz puno oborina, najviše u Dalmaciji i Lici.

Od jutra će u cijeloj Hrvatskoj biti oblačno, vjetrovito i hladno.

U unutrašnjosti će padati snijeg koji će se zadržavati na tlu i stvarati pokrivač.

Pri tome će puhati umjeren do jak sjeverac, tako da će se činiti vrlo hladno, iako temperatura neće biti tako niska, oko nule.

Na obali oblačno, u Dalmaciji često uz kišu i jače pljuskove s grmljavinom, dok će na sjeveru kiša biti rjeđa. No tamo će puhati olujna bura s orkanskim udarima.

Na jugu Dalmacije jako jugo i oštro.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačno, većinu dana će padati snijeg.

Stvarat će se snježni pokrivač, debljine uglavnom od 5 do 12 centimetara. Puhat će umjeren do jak sjeverac, što će pojačavati osjet hladnoće, a maksimalna temperatura cijeli će dan biti blizu nule.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također oblačno, vjetrovito i hladno. Često sa snijegom. Ovdje se očekuje od 3 do 10 centimetara. Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a temperatura će biti 1 ili 2 Celzijeva stupnja.

U Istri i Primorju oblačno, vjetrovito i hladno. Mjestimice može pasti malo kiše, a u unutrašnjosti Istre susnježice i snijega. Bura će biti jaka i olujna, pod Velebitom s orkanskim udarima, tek će navečer polako slabjeti. (pauza) Temperatura većinom od 3 do 8.

U Lici i Gorskom kotaru također vjetrovito i hladno. Cijeli će dan padati snijeg i stvarat će se snježni pokrivač, debljine uglavnom od 20 do 40 centimetara. Temperatura će biti malo ispod nule.



U Dalmaciji često uz kišu, osobito na jugu gdje će biti obilnija. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

U unutrašnjosti će padati susnježica, a u višim predjelima i snijeg. Što se tiče vjetra, na sjeveru će dominirati bura koja će puhati jako do olujno, i tamo će biti hladnije, od 7 do 10. A na jugu lebić i oštro, te 11 do 13 stupnjeva. U unutrašnjosti naravno hladnije, tu će biti uglavnom oko 4.



U nedjelju će se vrijeme na kopnu smirivati, većinom će proći bez oborina, a poslijepodne će se i razvedravati. Ipak, treba računati na vrlo hladnu večer.

Zatim početkom sljedećeg tjedna ide nova epizoda južine, što znači osjetno zatopljenje i kišu. U utorak bi ona mogla biti i obilna. (pauza) Temperatura će u novom tjednu opet biti iznad nule, a danju vjerojatno i iznad 5 Celzijevih stupnjeva.

I na Jadranu u nedjelju smirivanje. Bura će slabjeti, razvedravat će se, a kiša će biti rijetka. Još je malo moguće u Dalmaciji. No, već u ponedjeljak nova destabilizacija. Okrenut će na jugo, i ono će brzo jačati, na umjereno do jako. Naoblačit će se i u mnogim će predjelima padati kiša.

U utorak će ona biti i vrlo obilna, osobito na sjevernom dijelu. (pauza) Zbog juga će i zatopliti.



Dakle, sljedeći tjedan ponovno nepovoljno vrijeme, no prije toga, i u subotu je potreban oprez, osobito ako krećete na put.

Snijeg će već u noći s petka na subotu zahvatiti velik dio kopnene Hrvatske. U nizinama će u subotu uglavnom pasti od 5 do 10 centimetara. Malo više će ga biti u Kordunu i Banovini, a malo manje u Zagorju, Međimurju i Podravini.

No, najviše će ga naravno pasti u Gorskom kotaru i osobito u Lici. Tamo između 20 i 40 centimetara!



