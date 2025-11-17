Stiže velika promjena vremena, snijega može biti i u nizinama: Meteorolog otkrio što nas čeka u idućim danima

Ponedjeljak je bio posljednji ovako topao dan, vrlo vjerojatno na dulje razdoblje. Prolaskom još jedne fronte, očekuje nas i još jedna oborinska epizoda, s kišom, a u noći na utorak u gorju i snijegom. Iza nje na naše područje će se širiti osjetno hladnija zračna masa sa sjevera koja će malo stabilizirati atmosferu sredinom tjedna, no u utorak još, dok se sav taj zrak ne izmiješa, oborina će biti, a kako dan bude odmicao, sve skupa, cijeli sustav će se seliti prema jugu. Prolazno smirivanje dakle, sredinom tjedna, a onda u drugoj polovici, nova, duboka ciklona u Sredozemlju koja će nam donijeti nove oborine.



Pred nama je pretežno oblačno jutro, mjestimice i dalje s kišom, dok će u gorju biti snijega. Prema sredini dana, postupno smirivanje sa sjeverozapada. U većini krajeva oborine bi trebale prestati do poslijepodneva, jedino će se kišovito zadržati na jugu. Vjetar okreće na sjeverni, na kopnu prolazno može biti i jak, a ujutro povremeno umjeren, dok će na većem dijelu Jadrana zapuhati umjerena i jaka bura s olujnim, a podno Velebita, olujna s orkanskim udarima. Na snazi je i Meteoalarm. Očekujte poteškoće i prekide u prometu. Jutarnja temperatura, u kopnenom području će biti od 0 do 5, a na Jadranu između 8 i 13 stupnjeva.



Poslijepodne se očekuje postupno razvedravanje, najprije na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak i više neće biti toplo kao proteklih dana, ali zato će se meteoropati osjećati bolje - biometeorološke prilike se popravljaju, dnevna temperatura će biti oko 8 stupnjeva.



Postupno smanjenje naoblake očekuje i istočne krajeve naše zemlje. Nažalost, većina oblačnog sustava će se raspasti iza zalaska sunca, pa će vedrine više zapravo biti u srijedu. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 6 do 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj će se zadržati oblačno, gdje u noći na utorak i ujutro može pasti i nekoliko centimetara snijega, no potom uglavnom bez oborina. Na sjevernom Jadranu sunčanije, uz jaku i olujnu buru, podno Velebita s orkanskim udarima. Svega 3, 4 stupnja će biti u gorskoj Hrvatskoj, u najmanje hladnom dijelu dana, dok se na sjevernom Jadranu očekuje od 10 do 13. Uz buru će osjet hladnoće biti pojačan.



U Dalmaciji, veći dio dana promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove, osobito na jugu. Sjevernije će kiša najprije prestati, a naoblaka će se kidati. Puhat će umjerena i jaka, na udare olujna bura, a na jugu veći dio dana jugo. Temperatura će biti od 11 stupnjeva u zaleđu do 15ak, do 17 na obali i južnodalmatinskim otocima.

Vrijeme idućih dana

U srijedu mirnije i sunčanije, bit će dijelom vedro i hladno, osobito ujutro kad je u kopnenom području moguć i slab mraz. U četvrtak stiže novo naoblačenje, s kišom uglavnom u drugom dijelu dana. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak uz koji će i temperatura malo porasti. No to neće trajati dugo jer već u petak vjetar ponovno mijenja smjer na sjeverni, stiže nam još hladnog zraka pa će kiša, ponajprije u gorju prelaziti u snijeg. Snijega bi pri tom lokalno moglo biti i u nizinama. Nakon blagog zatopljenja u četvrtak, od petka ponovno hladnije.



Na Jadranu u srijedu većinom sunčano, malo kiše bit će moguće jedino još na jugu Dalmacije. U četvrtak i petak, nove oborine, prevladavat će oblačno, a uz kišu lokalno se očekuju i izraženi pljuskova praćeni grmljavinom. Bura će u srijedu oslabjeti na slabu do umjerenu, a u četvrtak će zapuhati jugo. U petak vjetar pojačava, na sjevernom dijelu i okreće, još jednom na jaku i olujnu buru, dok će u Dalmaciji puhati jako i olujno jugo. Temperatura se neće značajnije mijenjati, no vrijeme će u petak poglavito biti vrlo izazovno.



Oblačno s kišom i snijegom nastavit će se i za vikend, a moguće i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Ako već niste, krajnje je vrijeme da izvadite zimske jakne, toplu i nepropusnu odjeću, a putujete li, prethodno se informirajte se o vremenu.

U noći na utorak kroz gorsku Hrvatsku može biti snijega, a u utorak na moru orkanski udari bure, bit će poteškoća i prekida u prometu.