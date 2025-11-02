Obavijesti Foto Video Pretražite
Temperature tijekom noći približavat će se ništici, stiže hladnije vrijeme: Meteorolog otkrio što nas sve očekuje u novom tjednu

02. studenoga 2025.
Jesen, ilustracija
Jesen, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
  1. BMW koji je osječka policjia isključila iz prometa
    OZBILJNI NEDOSTACI

    FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
  2. Automobili, ilustracija
    "Nenormalno su otišli gore"

    Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
  3. Ilustracija
    PODLEGAO OZLJEDAMA

    Tuga u Slavoniji: Umro bivši pripadnik bojne Kobre koji je pretučen u rujnu
Kaos u Beogradu: Odjekuju topovski udari, građani se sukobili s policijom
Tisuće na ulicama
VIDEO Kaos u Beogradu: Odjekuju topovski udari, građani se sukobili s policijom
POZIV Težaci s Marjana ogorčeni, tvrde da ih gradska vlast tjera s njihovih polja! "Nad privatnim vlasnicima zemlje se vrši teror"
Poziv Domagoja Mikića
Težaci ogorčeni, tvrde da ih gradska vlast tjera s njihovih polja! "Nad privatnim vlasnicima zemlje se vrši teror"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Temperature tijekom noći približavat će se ništici, stiže hladnije vrijeme: Meteorolog otkrio što nas sve očekuje u novom tjednu
Cesta Makarska–Vrgorac zatvorena više od pola godine, vozači i dalje riskiraju
Nemaju izbora
Cesta zatvorena od ožujka, vozači riskiraju: "Neće zrakom? Ideš, ako prođeš, prođeš"
Hrvati umiru ranije od Europljana: Stručnjaci upozoravaju na kardiovaskularne bolesti
Liječnici upozoravaju
Živimo kraće od prosječnog Europljanina, jedan podatak zabrinjava: "Izrazit je porast obolijevanja i umiranja"
Trump ga naziva komunistom, ljevica ga slavi: Zohran Mamdani predvodi utrku za New York
Tvrdi da je komunist
Trump prijeti slanjem Nacionalne garde, a glavni kandidat za gradonačelnika New Yorka uzvraća: "Sve ću platiti oporezivanjem bogatih"
Enisa Bešlagića probudio protupožarni alarm
zanimljivo buđenje
Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Grobovi poznatih na Mirogoju puni su cvijeća i svijeća
pogledajte galeriju
Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
Iva Majoli čestitala rođendan kćeri Miji uz zajedničku fotografiju
ne kriju sreću
Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Autoimuni osip: Kad koža otkriva bolest prije nego što se pojave drugi simptomi
Upozorenje koje vam šalje tijelo
Autoimuni osip: Kad koža otkriva bolest prije nego što se pojave drugi simptomi
Znanstvenici došli do uznemirujućeg otkrića na najdubljoj točki oceana! Pogledajte što su pronašli
Zanimljivo
Znanstvenici došli do uznemirujućeg otkrića na najdubljoj točki oceana! Pogledajte što su pronašli
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Iskoristili nanotehnologiju
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Jedan potez, svi fragmenti
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
Nije sve samo u algoritmu
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
VIDEO Pogledajte šokantan rasplet: Ovo je potez zbog kojeg je Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda
NEVIĐENA SITUACIJA
VIDEO Pogledajte šokantan rasplet: Ovo je potez zbog kojeg je Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda
Ante Delija iznenadio svojom prvom objavom nakon borbe
PORAZ BOLI, ALI...
Ante Delija iznenadio svojom prvom objavom nakon borbe
Torcida podignula poruku za vukovarskog heroja, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
Reakcije su podijeljene
VIDEO Torcida podignula poruku za Nicoliera, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
MasterChef: ANKETA: Žiri nimalo nije zadovoljan! Kome biste vi dali žeton - plavima ili crvenima?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Žiri nimalo nije zadovoljan! Kome biste vi dali žeton - plavima ili crvenima?
U dobru i zlu: Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
U DOBRU I ZLU
Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Piletina au poivre recept
Ma, divota!
Ovako dobra pileća prsa već dugo nismo jeli, a rade se u jednoj tavi za svega pola sata
Noćni vlak za Siciliju: Posljednji europski vlak koji se "vozi" trajektom
Pedesetak eura
Noćni vlak za Siciliju: Posljednji europski vlak koji se "vozi" trajektom
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Aishwarya Rai, najljepša misica svih vremena
NAJBOLJA OD NAJBOLJIH
Kažu da je ova nezaboravna Indijka najljepša misica svih vremena
15 tužnih filmova
EMOCIJE NA NAJJAČE
Vrijedni svake suze: 15 filmova zbog kojih ćete isplakati dušu
Košulje i bluze za jesenske kombinacije
IDU NA SVE
15 košulja i bluza za slaganje elegantnih jesenskih kombinacija, pronašli smo baš sjajne modele
