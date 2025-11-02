Temperature tijekom noći približavat će se ništici, stiže hladnije vrijeme: Meteorolog otkrio što nas sve očekuje u novom tjednu

Zbog južine, naoblake i nadasve neobične topline, u nedjelju mnogi se nisu osjećali najbolje. Naime, pred promjenu vremena biometeorološke prilike su u većini zemlje bile nepovoljne, a osobito u najzapadnijim predjelima i na Jadranu. Ovo što nam stiže, brzo će i proći, a olakšanje će svi osjetiti čim osvježi i vjetar okrene na sjeverni, a na moru zapuše bura. Promjenu donosi novi atlantski poremećaj koji nam se približava sa sjeverozapada, a s njim stižu kiša i pljuskovi te potom svježiji i, kako mi to volimo reći, zdraviji zrak. Sve skupa promjena će svojom glavninom biti brza pa nas tako već od sredine dana očekuje smirivanje i razvedravanje.



Kiše i pljuskova će biti već u noći na ponedjeljak, a promjenjivo i kišovito će se zadržati i prijepodne. Na snazi je Meteoalarm, za kopnene krajeve zbog prolazno na udare olujnog sjeverca i sjeverozapadnjaka, za gorje zbog lokalno obilne oborine, a za Jadran zbog grmljavinskih pljuskova, potom i zbog bure. Jako jugo i jugozapadnjak će na buru okrenuti na sjevernom dijelu već ujutro. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od 7 do 11, a na Jadranu od 13 do 17 stupnjeva.



Od sredine dana slijedi smirivanje i razvedravanje pa će u središnjoj Hrvatskoj poslijepodne biti djelomice ili čak pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 13 i 16 stupnjeva. Dakle, 7 do 9 manje nego u nedjelju.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu prestanak kiše i poslijepodne smanjenje naoblake. I tamo će sjeverozapadnjak slabjeti, no nešto kasnije, pa još dio dana može biti na mahove jak. Najviša dnevna temperatura u istočnim krajevima se očekuje oko 13, 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne će biti djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Dnevni maksimum temperature, u gorju od 9 do 14, a na moru između 15 i 19 stupnjeva. No uz buru će se činiti svježije.



Samo će se u južnoj Dalmaciji zadržati promjenjivije cijeli dan, uz povremeno kišu ili pljuskove i grmljavinu. No poslijepodne će se sa sjevera ipak vrijeme smirivati i postupno razvedravati. Jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a potom i jaku buru s olujnim udarima. Temperatura, između 16 i 20 stupnjeva. Svježije u zaleđu, nego na obali i otocima.

Vrijeme idućih dana

U nastavku tjedna stabilno, ujutro u unutrašnjosti s maglom, dok će tijekom dana većinom prevladavati sunčano. Osjetno svježije, temperatura će se noću spuštati skoro do nule, bit će tek koji stupanj iznad, dok se danju očekuje maksimalno 13 ili 14 što je svakako primjerenije dobu godine, nego vrijeme kakvo smo imali proteklih dana.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, u utorak prijepodne još uz jaku buru s olujnim udarima. No slabjet će pa će sredinom tjedna biti mirnije, a uz buru će puhati i sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, bit će tek mrvicu svježije nego do sad.



Što se tiče kraja tjedna, na Jadranu bi se trebalo zadržati slično, većinom sunčano, dok će u kopnenim krajevima ipak biti više oblaka, magla i sivilo će se sve dulje zadržavati, a bit će i još malo hladnije.