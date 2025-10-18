Stižu topliji dani, ali s njima i kiša: Meteorolog otkrio što nas sve očekuje u novom tjednu

Preko naših krajeva i u nedjelju će se prostirati greben anticiklone u koji će nam sa sjevera stići malo svježiji zrak. U ponedjeljak greben će oslabjeti, a sa zapada će prema nama jačati dolina velikog ciklonalnog vrtloga na čijem će prednjem dijelu u naše krajeve s juga pritjecati sve topliji i vlažniji zrak.

U nedjelju u prvom dijelu dana, u većini krajeva pretežno ili djelomice sunčano, s najviše sunca na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu slaba do umjerena, ujutro podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, na Jadranu od 9 do 14,15 Celzijevih stupnjeva



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a vjetar slab. Bit će malo svježije nego u subotu - uz najvišu temperaturu od 12 do 15 stupnjeva.



I u istočnim predjelima prevladavat će sunčano i većinom malo svježije samo ponegdje uz najviših 15 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne pretežno sunčano, a navečer sa zapada postupan porast naoblake. Bura će sredinom dana oslabjeti, pa će vjetar posvuda biti većinom slab. U gorskom području najviša temperatura od 9 do 14, a na Jadranu od 17 do 20 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren. Temperatura od 18 do 22 stupnja.



Temperatura mora većinom je između 19 i 20 stupnjeva, premda se ponegdje se spustila i na 18 što bi bila donja granica povoljna za kupanje.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo, a povremeno i pretežno oblačno. Uglavnom od utorka mjestimice kiša, češća i lokalno obilnija u Gorskom kotaru, dok oborina u većini istočnih predjela može izostati. Vjetar mjestimice umjeren južni i jugozapadni, u gorju s jakim i olujnim udarima. Temperatura u osjetnom porastu, osobito ona jutarnja.



I na Jadranu promjenljivo oblačno povremeno s kišom, a ponegdje pljuskovima i grmljavinom i to već u drugom dijelu ponedjeljka na sjevernom Jadranu. Lokalno je moguća obilna oborina, u utorak na sjevernom Jadranu, a u srijedu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereno jugo i oštro koji će u utorak prolazno biti i jaki. Jutro sve toplije, a dnevna temperatura bez veće promjene.



Od četvrtka u gorju i na sjevernom Jadranu i dalje povremeno kiša ili pljuskovi, osobito potkraj petka i u subotu, kad će dosta oborina biti i u svim krajevima unutrašnjosti.