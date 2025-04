Približava se nova fronta: Kakvo nas vrijeme očekuje otkriva meteorolog

Stabilizira se polako atmosfera u našem dijelu Europe. Tlak zraka je u utorak oko podneva počeo rasti, tako da nas čeka sunčaniji dan. No, riječ je o kratkotrajnom poboljšanju jer se već približava nova fronta koja će do Hrvatske stići u četvrtak.

Već od jutra u srijedu bit će sunčano u cijeloj zemlji. Povremeno će se pojavljivati umjerene naoblake, osobito na sjevernom dijelu Jadrana. U unutrašnjosti će vjetar biti slab, južnih smjerova, dok će na obali i dalje puhati jugo. Večeras će malo oslabiti, pa će sutra ujutro vjetar biti umjeren do jak, no prema podnevu ponovno će jačati. Jutro je relativno toplo – najniža temperatura u ranim satima bit će oko 10 stupnjeva, a na Jadranu između 14 i 17 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano, uz nekoliko oblaka. Predvečer s juga će se naoblačiti. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, a bit će vrlo ugodno – toplije nego danas – s najvišom temperaturom između 23 i 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će biti pretežno sunčano. Kasno poslijepodne i predvečer će se naoblačiti, ali samo visokim, tankim i prozirnim oblacima. Jugoistočni vjetar u drugom dijelu dana blago će ojačati, puhati će slab do umjeren, a bit će vrlo toplo, povremeno i pomalo vruće. Temperatura će rasti do 25 ili 26 stupnjeva, a u Posavini i do 27 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici poslijepodne će biti sunčano, s umjerenim naoblakom. Uz slovensku granicu moguć je i poneki kratak pljusak. Bit će vjetrovito – na obali će puhati umjereno do jako jugo, a u gorju umjeren jugoistočnjak. Temperatura će pri tome biti oko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji će u drugom dijelu dana postupan porast naoblake donijeti djelomičnu sunčanost. Više sunca očekuje se na sjeveru, dok će na jugu, predvečer i navečer, biti moguća prolazna kiša. Puhat će jako i olujno jugo, jače nego ujutro, a temperatura će se kretati između 20 i 23 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Druga polovina tjedna na kopnu bit će promjenjivo oblačna uz sunčana razdoblja. U četvrtak i petak povremeno će padati kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će pretežno biti sunčano. Vjetar će biti umjeren, južnih smjerova, a u petak će potom oslabiti. Temperatura, iznad prosjeka za doba godine, danju će uglavnom biti malo iznad 20 stupnjeva, dok će jutra postupno biti svježija – u subotu ponovno ispod 10 stupnjeva.

Na Jadranu će u četvrtak i petak biti promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu se očekuje više sunca i suho vrijeme. Puhat će jugo koje će u četvrtak biti jako, a od petka slab do umjeren. Ujutro će temperature svake se jutro malo padati, a poslijepodne će iznositi oko 20 stupnjeva.

U srijedu će u cijeloj zemlji biti sunčano. U četvrtak i petak očekuje se nestabilno vrijeme s češćom kišom, dok će za uskrsni vikend ponovno prevladavati sunce i uglavnom suho. Cijeli tjedan ostat će topao, ali sljedećih nekoliko dana još će biti vjetrovito.