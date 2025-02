Veljača prevrtača: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kada možemo očekivati prve pahulje

U ponedjeljak i sljedećih dana iznad naše zemlje izmjenjivat će se djelovanje prostrane i hladne anticiklone sa sjevera Europe i utjecaj povremenih prodora vlažnog oceanskog zraka po visini. Numerički modeli prate njihovo međudjelovanje, no rješenja nisu posve stabilna, osobito za drugi dio tjedna.



Ujutro i prijepodne u većini krajeva unutrašnjosti prevladavat će oblačno, a u Gorskoj Hrvatskoj i Jadranu promjenljivo s najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, a najniža temperatura u unutrašnjosti od -4 do 1, a na obali i otocima od 6 do 10 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, a navečer i u noći na utorak ponegdje može biti i slabe ili neznatne oborine na granici kiše i snijega. Vjetar slab, a najviša temperatura od 3 do 6 stupnjeva.



U drugom dijelu dana u istočnim predjelima pretežno oblačno prema večeri u zapadnom dijelu ponegdje slaba oborina i na granici kiše i snijega. Vjetar slab, a temperatura poslijepodne od 3 do 5 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj pretežno, a na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno mjestimice s uglavnom slabom kišom, a u višim predjelima može biti i malo susnježice i snijega. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 4 do 6, na Jadranu od 11 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji poslijepodne porast naoblake pa navečer i u noći na utorak ponegdje kiša i to ponajprije na sjevernom dijelu. Uglavnom prema otocima i otvorenom moru zapuhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno. U utorak većinom suho, a od srijede povremeno kiša koja može prijeći u susnježicu i to prije svega u gorskoj Hrvatskoj gdje mjestimice može biti snijega. Vjetar slab, a temperatura bez veće promjene.



Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom, češćom od srijede. U utorak uz obalu prolazno bura, a zatim većinom umjereno jugo. I tamo se temperatura neće znatnije mijenjati.



Prema trenutnim proračunima čini se da će u središnjim i istočnim predjelima, uglavnom od srijede mjestimice biti slabih oborina. U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu povremeno oborine koje će biti češće i obilnije od sredine tjedna.

