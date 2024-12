Očekuje se ugodna Nova godina, a onda slijedi promjena: Gdje će biti snijega otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Dijelom magla, dijelom sunce, tako nam je protekao posljednji dan ove godine. U Zagrebu minus, a na Jadranu lokalno i preko 15 stupnjeva, kao i proteklih dana. U stabilnoj atmosferi bit ćemo još koji dan, sve do četvrtka kad će nam se sa sjeverozapada približiti frontalni sustav, potom će se u Đenovskom zaljevu zavrtjeti i ciklona pa ćemo u noći na petak i tijekom petka imati dosta oborina, prvo kiše, a potom nam stiže i nova runda snijega.



Prvi dan nove godine ujutro donosi stabilno i barem dijelom sunčano vrijeme. Ponovno u kopnenim krajevima može biti magle, izglednija je i ovaj put na istoku zemlje, te po kotlinama gorske Hrvatske. Nešto naoblake razvući će se iz predjela Padske nizine prema Istri i sjevernom Jadranu. Najviše sunca u središnjim krajevima i u Dalmaciji. Temperatura će se noćas najniže spustiti u gorju i na karlovačkom području gdje može biti oko -5 stupnjeva: u Lici i hladnije. Drugdje oko -3, dok se na Jadranu očekuje najčešće između 4 i 9 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz koji će dnevna temperatura osjetno porasti. Bit će između 9 i 12 stupnjeva. Jugozapadnjak pri tom u gorju i na sjeveru regije povremeno može biti i jak, uglavnom kasnije poslijepodne, a osobito navečer.



Magla će se postupno razbijati i u Slavoniji i Baranji pa će i danju biti sunca. Vjetar slab, u noći na četvrtak jugozapadni. Tamo ipak hladnije nego na zapadu, dnevni maksimum temperature između 4 i 9 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčana razdoblja, ali bit će i povećane naoblake. Tijekom dana će zapuhati jugozapadnjak, najavljujući promjenu vremena koja nam stiže u četvrtak. Vjetar u gorju može biti jak. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj oko 6, a na sjevernom Jadranu od 9 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji će i u srijedu prevladavati sunčano, mirno, bez značajnijeg vjetra te dosta toplo. Najviša dnevna temperatura ovdje ponovno ide i do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U četvrtak će se vrijeme postupno mijenjati. U unutrašnjosti će još uvijek biti dosta sunca, osobito na istoku, no poslijepodne će se postupno skupljati i oblaci. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak. U noći na petak prvo kiša, a potom i snijeg. Do subote će oborine već prestati. Nakon toplijeg četvrtka, u petak uz sjeverac i vedru subotu osjetno hladnije.



Na moru već u četvrtak može biti kiše, osobito na sjevernom dijelu. No u petak se očekuju i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Puhat će prvo umjereno, mjestimice i jako jugo i jugozapadnjak: potom će u petak prolaskom fronte okretati na jaku i olujnu buru. U subotu će već biti sunčano, a umjerena i jaka bura postupno će slabjeti.



Očekuje se mirna i na kopnu hladna Silvestarska noć i stabilan sam početak nove godine, a potom dinamično vrijeme već pred vikend.

