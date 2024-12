"Vrijeme je stabilno, to je u svakom slučaju dobra vijest, dakle ne treba nositi kišobrane večeras na doček nove godine. Ono što nije dobro, to je da u kopnenim krajevima mjestimice ima magle, da je i dosta hladno, znači temperature će se spuštati i do -5 stupnja", poručio je meterolog Nove TV Darijo Brzoja.

Na Jadranu će biti puno povoljnije što se toga tiče, dakle na Jadranu gotovo da vam ne trebaju ni šal ni rukavice, negdje između 5 i 10 stupnjeva, a osobito ako budete na nekom trgu, bit će sigurno toplije.

