U srijedu će vrijeme u našoj zemlji biti pod složenim djelovanjem dva različita sustava. Po visini prolazno će još malo ojačati ciklonalna aktivnost u kojoj će se zadržavati vlažan i nestabilan zrak, dok će u prizemlju jačati greben anticiklone s tendencijom stabilizacije vremena - koja nam posvuda stiže tek u četvrtak i petak. U subotu prolazno nove oborine.

U srijedu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti još pretežno oblačno. U gorju mjestimice slab snijeg, a u nizinama, ponajprije prema sjeveru, ponegdje slaba oborina na granici kiše i snijega. Na Sjevernom Jadranu postupno kidanje naoblake, dok će se u Dalmaciji zadržati promjenljivo, osobito na jugu gdje će još povremeno biti kiše i lokalnog pljuska. Vjetar slab do umjeren.

Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare moguće i olujna, a na jugu još može biti istočnjaka i juga. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti većinom od 0 do 3, a na moru od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura od 2 do 4 stupnja.

U istočnim predjelima još će ponegdje biti slabih oborina na granici kipe i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura od 3 do 5 stupnjeva

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno ponegdje sa slabim snijegom. Na Jadranu djelomice sunčano. U gorju slab i umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare moguća i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom području od -1 do 2, a na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno, a osobito na jugu još povremeno kiša ili poneki pljusak. Puhat će umjerena - na udare i jaka bura, a na jugu istočnjak i jugo. Temperatura od 9 do 14 stupnjeva.

U unutrašnjosti u četvrtak i petak suho i barem djelomice sunčano. Mjestimice magla, osobito u petak, a ujutro hladno uz mraz. U subotu povremeno kiša, a u gorju može biti i malo snijega.

Na Jadranu u četvrtak i petak pretežno sunčano, a u subotu povremeno kiša, a mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, u petak će slabjeti i okrenuti na istočnjak i jugo.

U subotu nove oborine, osobito na Jadranu. U nedjelju smirivanje vremena pa će do sredine sljedećeg tjedna biti više sunca i malo toplije.

