Stiže nam novi snježni pokrivač: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkiva gdje i kada

Krajem tjedna imat ćemo širok spektar vremenskih neprilika. Od jakog i olujnog juga i bure, preko obilne kiše na obali, pa sve do novog snježnog pokrivača u gorju. Zato je u nedjelju bolje izbjeći putovanje ili barem dobro pratiti upozorenja te stanje na cestama i moru.

Dolaskom hladne fronte sa sjeverozapada Europe do toplog Genovskog zaljeva, u subotu navečer će tamo nastati ciklona koja će se brzo preseliti nad talijansko kopno. Ona će djelovati na nas sljedeća tri do četiri dana, međutim najizraženije će to biti upravo u nedjelju. Sve počinje u prijepodnevnim satima.

Tako će na Jadranu u nedjelju ujutro biti pretežno oblačno. Često uz kišu, mjestimice i jaku. U Gorskom kotaru i Lici u početku će padati kiša, no ubrzo će prelaziti u snijeg, prvo u višim predjelima. U ostatku kopnenih krajeva, prijepodne će još biti suho, uz sunčana razdoblja.

Jedna od glavnih karakteristika vremena, bit će vjetar koji će puhati sve jače. U Dalmaciji jako i olujno jugo, na sjevernom Jadranu već će okrenuti na jaku buru, dok će u unutrašnjosti puhati umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura će u kopnenim krajevima biti oko nule, a na moru od sedam do deset.

Poslijepodne će se nastaviti naoblačenje u središnjoj Hrvatskoj. Kiša će biti sve češća pojava. Padat će u većini krajeva, a onda će navečer, uz pad temperature, mjestimice prijeći u susnježicu i snijeg. Bit će vjetrovito i hladno, uz umjeren sjeverac i maksimalnu temperaturu od tri do šest.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ujutro će još biti sunca, a onda će se rano popodne naoblačiti. No kišu očekujemo tek predvečer i navečer. I vjetar će u drugom dijelu dana jačati. Puhat će umjeren do jak istočni i sjeveroistočni. Zato će biti hladno, u kombinaciji s temperaturom između pet i sedam.

U Istri i Primorju i poslijepodne pretežno oblačno, povremeno s kišom. Puhat će bura koja će pod Velebitom jačati, pa su u drugom dijelu dana mogući i orkanski udari. Temperatura većinom od sedam do 12.

U gorju oblačno. Padat će susnježica i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskom kotaru. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, a temperatura od jedan do tri.

U Dalmaciji u rano popodnevnim satima može biti još jake kiše i pljuskova, no onda će se naglo razvedravati iz smjera mora. Osobito na sjevernom i srednjem dijelu, pa će tamo poslijepodne biti više sunčanih razdoblja. Jugo će u drugom dijelu dana slabjeti, a onda će navečer na sjeveru okrenuti na jaku buru. Temperatura oko 13 na obali te oko 9 u unutrašnjosti.

Sljedeći tjedan počinje oblačno, hladno i pomalo vjetrovito. Povremeno uz još kiše i snijega. Malo pahulja moguće je i u nižim predjelima. Ponajprije u Zagorju, Međimurju i Podravini. U utorak i srijedu ostaje oblačno i hladno, ali će većinom biti suho. Temperatura će vrlo blago rasti, ujutro će biti malo iznad nule, a danju od tri do šest Celzijevih stupnjeva.

Na obali novi tjedan nastavlja s burom. Najjače će puhati u ponedjeljak kad će biti još jaka i olujna. Ostale dane uglavnom umjerena. Kiše i pljuskova će svakim danom biti manje. No ne mogu se isključiti niti u utorak niti u srijedu, ponajprije u Dalmaciji. Temperatura će se malo sniziti zbog bure.

I za kraj ponovimo - sutra vrlo nepovoljno vrijeme. Na obali će pasti obilna kiša. U gorju snijeg, pri čemu se može skupiti 15 do 20 centimetara, ponajprije u Gorskom kotaru. Navečer malo snijega može biti i u nekim nizinama zapadne Hrvatske. Probleme stvarati i vjetar. U Dalmaciji će puhati jako i olujno jugo, a na sjeveru bura. Za kraj, pogledajte još prognozu za odabrana mjesta i gradove.

