Posljednja dekada travnja nosi nam toplije vrijeme, ili ugodnije, no ne možemo tvrditi da će biti i stabilno. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Nakon prolaska ciklone s kojom će u petak lokalno biti izraženijih pljuskova i grmljavine, slijedi nešto mirniji vikend, no vlažan, nestabilan oceanski zrak, povremeno će nam sa zapada pritjecati i dalje.

U petak ujutro bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, pri čemu lokalno može biti obilnije oborine, i to prije svega na jugu te u dalmatinskom zaleđu. Tu se na mjestima može nakupiti više od 50 milimetara kiše u kratkom vremenu. Na istoku će puhati jugoistočni, zapadnije na kopnu sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom jako i olujno jugo, sjevernije i bura te istočni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 6 do 11, a na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.

U sreedišnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno i povremeno kišovito. Grmljavinski pljuskovi, izgledni su prema istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, temperatura oko 14 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji može i zagrmjeti. Bit će pljuskova, lokalno čak izraženijih, a puhat će jugoistočnjak uz koji će temperatura biti viša nego na zapadu; u petak ovdje većinom između 17 i 20 stupnjeva.

Oblačno i kišovito prevladavat će i u gorskim krajevima, nešto promjenjivije, poslijepodne uz sunčana razdoblja, na sjevernom Jadranu. Tu tijekom dana može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Bura i olujno jugo postupno će slabjeti. Dnevna temperatura u gorju od 9 do 14, a na moru većinom od 14 do 16 stupnjeva.

Slično će biti i u Dalmaciji. S tim da bi sjevernije trebalo biti nešto više sunca poslijepodne nego na jugu. Posvuda vrlo nestabilno, što znači da će biti pljuskova i grmljavine, a lokalno moguće i izraženije, obilnije kiše. Prije svega na jugu i u zaleđu. Temperatura najčešće između 16 i 19 stupnjeva.

Nestabilno će se nastaviti i idućih dana. To ne znači da će kiše posvuda biti svaki dan, već da ne možemo garantirati da neće. Tu i tamo poneki pljusak, iako će svakako biti i više sunca i toplije nego u četvrtak i petak. Za vikend uz južinu na kopnu očekujemo 20-ak stupnjeva.

I na Jadranu zapravo slično, izmjenjivat će se sunce i povremeno oblačnija razdoblja, koja mogu donijeti malo kiše ili poneki pljusak. Češće na sjeverni Jadran: uglavnom u nedjelju, no i u subotu prijepodne još ponegdje može biti malo kiše. Puhat će umjereno i jako, lokalno moguće i olujno jugo. Isto će biti toplije, mada će porast temperature na moru idućih dana biti vrlo polagan, na kopnu ipak zasad toplije.

