Zima još nije rekla svoje, uskoro bi mogao pasti snijeg: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Ostatak vikenda donosi nam malo više sunca, pa onda i manju vjerojatnost za kišu, iako je niti u subotu nije bilo puno. Sve u svemu, u nedjelju će biti povoljan dan za izlazak u prirodu, ali treba se ponovno toplije odjenuti jer posvuda ostaje svježe, osobito u jutarnjim satima.

Tlak zraka u našem dijelu Europe u blagom je padu, no i dalje je visok. Do nas doseže ogranak vrlo snažne anticiklone iz Rusije. U njezinu središtu tlak zraka u subotu je bio iznad 1055 hektopaskala, a u nedjelju će biti malo manji. Zbog toga će vremenske prilike ostati većinom stabilne, čak i unatoč manjoj cikloni koja se razvija u Sredozemlju.

U takvim će uvjetima u nedjelju prijepodne biti promjenjivo oblačno. Pri tome će najviše sunca biti u Slavoniji, a najviše oblaka u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici pa ondje u ranim jutarnjim satima može pasti malo kiše.

Vjetar će uglavnom biti slab, samo povremeno i umjeren. U Slavoniji jugoistočni, a na većini Jadrana bura, osim na daljim otocima gdje će puhati jugo. Jutro će biti svježe i hladno. Na kopnu će najniža temperatura biti između -4 i -1, a na Jadranu od 7 do 9.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab jugoistočni vjetar, osobito u Podravini, i on će činiti malo hladniji osjet. Maksimalna temperatura inače će biti između 6 i 8 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu više sunca nego na zapadu. Ovdje će biti pretežito sunčano, samo uz malo oblaka. Temperatura će rano popodne rasti do 7, 8 Celzijevih stupnjeva, no posvuda će biti vjetra, puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni pa će se činiti malo hladnije.

U Istri, Primorju i gorju poslijepodne će se djelomično razvedravati. Ostat će još dosta oblaka na nebu, ali bit će ipak više sunčanih razdoblja nego ujutro. Vjetar će okrenuti na jugo, ali u isto vrijeme slabjeti. Temperatura će, na obali biti 13, 14 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici između 6 i 9.

I u Dalmaciji će se tijekom dana razvedravati, bit će sve manje oblaka i sve više sunca. Vjetar će slabjeti tako da će sve u svemu to biti jedno ugodno poslijepodne. Temperatura će većinom biti između 13 i 16 stupnjeva.

Novi tjedan na kopnu bit će hladniji, i to osjetno. Osobito od utorka, srijede. U ponedjeljak će se već naoblačiti. U utorak može biti malo oborina na zapadu, a u srijedu i drugdje moguć je i snijeg, no treba se još malo strpjeti za tu prognozu. Temperatura će, od utorka biti oko nule.

I pred Jadranom su oblačniji dani. Nakon nedjeljnog sunca, u ponedjeljak će se naoblačiti i već može pasti malo lokalne kiše. No znatno veća vjerojatnost za nju je u utorak i srijedu kad će zapuhati i ojačati jugo. Temperatura danju biti oko 13, ali uz trend zahladnjenja.

Nedjelja će biti promjenjivo oblačna uz više sunčanih razdoblja nego danas. Najviše će ih biti u Slavoniji, ali puno i u Dalmaciji, osobito poslijepodne. Ipak, unatoč suncu, bit će svježe i hladno, a taj hladan osjet malo će pojačavati slab vjetar.

Subota je inače bila 50. dan zime što znači da za 40 dana počinje proljeće. No dotad ćemo, čini se, imati još malo zimskog ugođaja.

