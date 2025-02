I u subotu će se sa sjeveroistoka prema nama pružati greben vrlo prostrane anticiklone koja podržava uvjete suhog vremena. Nasuprot tome u višim slojevima atmosfere s jugozapada će stizati vlažniji zrak, zbog čega će na Jadranu i u gorskom području biti mjestimične kiše. U nedjelju i ponedjeljak posvuda se očekuje prolazno smirivanje vremena.

U prvom dijelu dana u subotu vrijeme će biti umjereno ili pretežno oblačno, a na Jadranu mjestimice uz kišu. Tijekom noći i jutra u gorskoj Hrvatskoj i na širem karlovačkom području bit će i slabih oborina koje se mogu smrzavati na tlu, a u višim predjelima moguća je i susnježica. Na istoku zemlje puhat će slab do umjeren jugoistočnjak. Na Jadranu umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako, a duž obale i istočnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od -4 do 1, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj doći do postupnog smanjenje naoblake i sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab, a temperatura će iznositi od 5 do 7 stupnjeva.

U istočnim predjelima poslijepodne će biti djelomice sunčano uz slab, prema istoku i umjeren jugoistočnjak i istočnjak uz temperaturu ponegdje do 8 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito na moru gdje je moguć i poneki pljusak. Puhat će umjereno, prema otocima i jako jugo. Najviša temperatura kretat će se od 4 do 7, a na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjereno, na otocima i otvorenom moru i jako jugo, a duž obale i istočnjak. Temperatura će iznositi od 12 do 16 stupnjeva.

U nedjelju i većem dijelu ponedjeljka u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano. Zatim se očekuje promjenljivo vrijeme, mjestimice s kišom i mogućom susnježicom, a uglavnom u gorju i snijegom. Vjetar će većinom biti slab, a dnevna temperatura bit će u blagom padu.

Na Jadranu će u nedjelju biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a zatim promjenjivo u utorak i pretežno oblačno mjestimice s kišom. U nedjelju će puhati umjereno i jako jugo, u ponedjeljak sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i bura koja će utorak još jačati, a u Dalmaciji će opet zapuhati jugo.

Pročitajte i ovo IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Tvrde da nemaju mjesta za nove pacijente, ali ovo je način da vas liječnici ipak prime, i to brzo i bez kucanja na vrata

Pročitajte i ovo Ispovijesti djevojaka Potresno svjedočanstvo bivše mažoretkinje: "Hvalio se s koliko je djevojaka spavao i često me pitao..."