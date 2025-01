Stiglo je naglo zatopljenje, pred nama je topli siječanj: Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

S južinom nam je stigla izražena toplina, ako usporedimo nedjelju i ponedjeljak najtopliji dio dana onda bi to bilo više od 10, pa sve do 15-ak stupnjeva razlike. Naime, u nedjelju je temperatura bila svega koji stupanj iznad nule u nekim kopnenim krajevima, a dan poslije i čak 15. Toplo će se vrijeme zadržati sve do petka.

Naglo zatopljenje, južina i oblaci saželi su se i u nepovoljne biometeorološke prilike, pa ovi dani od svih nas ipak traže malo više energije. Toplina se nastavlja, sad nam se sa zapada približava jedna plitka ciklona, također vezana uz prostrani vrtlog na sjeveru, sve skupa podržano dolinom po visini. U jugozapadnoj struji nastavlja nam pritjecati i vlažan, nestabilan zrak sa Sredozemlja. Kako ovaj atmosferski poremećaj sutra bude prelazio preko naših krajeva, kiša na Jadranu će se intenzivirati, a navečer je potom može biti i u unutrašnjosti.

Očekuje nas umjereno do pretežno oblačno jutro, s kišom ponegdje uglavnom na Jadranu i predjelima uz Jadran. Bit će dosta promjenjivo uz umjeren, a u gorju i dalje jak jugozapadni i južni vjetar s olujnim udarima. Na Jadranu većinom jako jugo. Ni ujutro neće biti osobito hladno, posebno u usporedbi s proteklim tjednima. U unutrašnjosti od četiri do devet, a na moru između 10 i 15 stupnjeva.

Poslijepodne na kopnu promjenjivo oblačno, vrlo malo sunca, uz sve veće šanse za kišu i ovdje u središnjoj Hrvatskoj, osobito prema kraju dana. Vjetar umjeren jugozapadni, dnevna temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Promjenjivo, umjereno pa pretežno oblačno, uz uglavnom malo kiše mjestimice navečer ili u noći na srijedu. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će danju biti između 13 i 15 stupnjeva.

Čak je i gorskoj Hrvatskoj neuobičajeno toplo za doba godine. I u gorju i na sjevernom Jadranu zadržat će se promjenjivo, uz kišu mjestimice i povremeno tijekom dana. Više oborine se očekuje navečer. Na moru će jako jugo okretati na jugozapadnjak, a u gorju s frontom jak jugozapadnjak će krajem dana okrenuti na sjeveroistočni vjetar. No prolazno. Veći dio dana smo ipak u neobičnoj toplini: u gorju od devet do 14, a na moru od 13 do 16 stupnjeva.

I Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, s tim da će poslijepodne biti nestabilnije pa su mogući i pljuskovi s grmljavinom, jači izglednije na jugu. Veći dio dana će puhati jako jugo i oštro, pri čemu će se i ovdje zadržati dosta toplo vrijeme. Temperatura ponegdje sutra može i do 17 stupnjeva.

Promjenljivo i pretežno oblačno zadržat će se sve do kraja tjedna. Od svih dana, u srijedu će još biti najviše sunca, osobito na istoku. Inače, sredinom tjedna oborine eventualno u gorju, ali nastavak topline i južine posvuda. Krajem četvrtka i u noći na petak stiže nam nova jača oborinska epizoda, s tim da se mijenja i režim vremena. Kiša će u noći prijeći u snijeg, vjetar će okrenuti na sjeverni, a već u petak će ponovno biti i osjetno hladnije. Do kraja dana vrijeme će se smiriti, no hladnoća će se zadržati i preko vikenda.

I na moru veći dio tjedna promjenjivo, rijetko uz malo kiše, češće zapravo od četvrtka poslijepodne, a intenzivno u noći na petak i u petak kad se na moru očekuju i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Svih dana jugo, a u petak okreće na jaku i olujnu buru. S burom i na Jadranu hladnije, ali za vikend i vedrije vrijeme.

Dakle, toplo, promjenjivo, južno sve do petka, potom kiša i snijeg, bura i u konačnici razvedravanje. Za vikend, čini se, dijelom vedro i osjetno hladnije, povratak u pravu zimu.

