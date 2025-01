Kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Nakon intenzivne oborinske epizode vrijeme je danas već bilo mirnije, ali i osjetno hladnije. Pred nama je još jedna dosta hladna noć, no već u nedjelju tijekom dana režim vremena se mijenja.

Okreće na jugo, stiže nam osjetno topliji zrak sa Sredozemlja u jugozapadnoj struji, zbog čega će nam sljedeći tjedan biti promjenjivo i neuobičajeno toplo. Razlog je u dubokoj dolini i njoj pripadajućoj cikloni koja će se svojim centrom premještati sjeverom Europe, a kod nas uzrokovati pritjecanje toplog i vlažnog zraka sa Sredozemlja. Bit će tu još nekih atmosferskih poremećaja u tjednu, no to ćemo ostaviti za sljedeće izvještaje.



Noćas, a osobito pred jutro u kopnenim krajevima moguće i koji stupanj hladnije nego jutros. Temperatura će se u mnogim mjestima spustiti ispod -5, a u gorju i ispod -10 stupnjeva. Stoga je na snazi i Meteoalarm. Bit će dijelom vedro, ali ponegdje i maglovito.

Na Jadranu tijekom dana sve oblačnije, a u početku će najviše sunčana vremena biti na srednjem i južnom dijelu. Zapuhat će slab, prema sredini dana ponegdje već i umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu većinom od -10 do -5, a na moru od 2 do 7 stupnjeva.



Poslijepodne nam donosi promjenjivo vrijeme, uz jugozapadnjak i porast temperature: u nedjelju ipak još ne tako snažno kao u sljedećem tjednu. Očekuje nas oko 5 stupnjeva u onom najmanje hladnom dijelu dana.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Nakon vrlo hladnog jutra, tijekom dana će zapuhati vjetar s juga, a temperatura će porasti na 4 ili 5 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj sve oblačnije pa je poslijepodne ponegdje već moguće i malo kiše. Pojačat će jugozapadnjak, osobito u gorju gdje će biti jak, na mahove i olujan, a zbog čega je na snazi i upozorenje. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj oko 3, 4, a na sjevernom Jadranu 10ak stupnjeva.



I u Dalmaciji će biti sve promjenjivije, no sutra bi se ipak još većinom trebalo zadržati suho. Puhat će slabo, potom umjereno jugo, tijekom dana i prema večeri posvuda vjetar u jačanju. Dnevna temperatura će ovdje biti od 11 do 14 stupnjeva.

Tri dana kopno

U prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas promjenjivo oblačno, vjetrovito, a prije svega iznadprosječno toplo vrijeme. Jugozapadnjak će biti posebno jak u ponedjeljak. Kiša je najizglednija u gorju, samo u utorak uglavnom i drugdje u unutrašnjosti. Temperatura će dosezati i 15 stupnjeva. Ovu naglu promjenu vremena osjetit će i meteoropati.

Tri dana more

I na moru promjenjivo, sljedećih dana po jugu. Mjestimice i povremeno će kišiti, jugo će biti jako prvenstveno u ponedjeljak, a potom će malo oslabjeti. Temperatura kao i na kopnu, i ovdje oko 15 stupnjeva. Biometeorološke prilike, nepovoljne.



Dolaze li nam nova hladnoća i snijeg na kraju sljedećeg tjedna, još nije sasvim jasno, no dogodi li se, bit će to pravi rolercoaster od vremena u prvoj polovici siječnja. Nije ništa neobično, ali nije ni ugodno.

Pročitajte i ovo Užas Potresna objava šokirala mnoge: "Zvali su da je prije tri dana pojeo otrov i da mokri krv. Umro je"

Pročitajte i ovo Predsjednički izbori 2024. Anušić odbio ići protiv Milanovića? "Ja sam rekao - ako Predsjedništvo stranke odluči..."