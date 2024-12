Hoćemo li imati bijeli Božić? Kakvo nas vrijeme očekuje za blagdane zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Snijeg već pada u Gorskom kotaru i Lici, snježni pokrivač tamo se podebljava, a tijekom noći padat će i u mnogim nizinama. Također će se primati, osobito u Slavoniji gdje je do jutra moguće više od deset centimetara.

Fronta koja nam je stigla sa sjeverozapada i koja se u ovim trenucima premješta preko našeg dijela Europe, u Genovskom je zaljevu uzrokovala formiranje jedne nove, manje, ciklone. Ta će se ciklona u noći s nedjelje na ponedjeljak premjestiti nad Jadran te u iduća 24 sata Hrvatskoj donijeti vrlo dinamično vrijeme i puno problema – u vidu obilnog snijega, kiše te orkanske bure.

U ponedjeljak ujutro će biti oblačno, vjetrovito i hladno, u cijeloj zemlji. Na obali će kiša najobilnije padati tijekom noći, dok će tijekom jutra već polako prestajati, ali su u Dalmaciji još mogući pljuskovi s grmljavinom, pa i tuča. Na kopnu susnježica i snijeg pri čemu će jače i obilnije padati u Slavoniji. Tamo će se brzo stvarati deblji snježni pokrivač, zbog kojega će vrlo vjerojatno biti problema u prometu.

Ponedjeljak ujutro će biti prilično hladno. Ne toliko zbog temperature, koliko zbog vjetra. Puhat će umjeren do jak sjeverac, a na obali jaka i olujna bura i tramontana. Samo na krajnjem jugu još lebić i jugo.

I drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj oblačan. Povremeno uz kišu i snijeg. Za snijeg je veća vjerojatnost u istočnijim i južnijim predjelima gdje će se primati na tlu. Navečer postupan prestanak oborina. Dan će biti dosta vjetrovit, puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverac zbog kojeg će se činiti vrlo hladno. Temperatura između jedan i tri stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno sa snijegom tijekom cijeloga dana. Do večeri će biti više od 20 centimetara, a u slavonskom gorju i duž Posavine moguće i više od 30. Uz to, i ovdje će biti vjetrovito i hladno s umjerenim sjevercem i temperaturom od jednog do dva Celzijeva stupnja.

U Istri, Primorju i na Kvarneru, poslijepodne pretežno oblačno, ali uz djelomično razvedravanje sa zapada, pa će biti i sunčanih razdoblja, osobito u Istri. I dalje će posvuda biti vrlo vjetrovito. Puhat će jaka i olujna bura. Pod Velebitom s orkanskim udarima, pa će zbog toga biti neugodno hladno, uz temperaturu između šest i osam.

U Gorskoj Hrvatskoj oblačno. Snijeg će u drugom dijelu dana padati manje i slabije. Češće u Lici nego u Gorskom kotaru. I ovdje će biti vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko nule.

U Dalmaciji poslijepodne pretežno oblačno, ali djelomično će se razvedravati, i kiše će biti sve manje. Poneki pljusak s grmljavinom moguć je još na krajnjem jugu. Najviše problema i ovdje će stvarati vjetar. Puhat će jaka i olujna bura i tramontana. I na jugu će jugo okrenuti prema buri. Zbog vjetra su na snazi brojna upozorenja. Najviša temperatura između osam i 11, a u unutrašnjosti oko pet, ali popodne će biti u postupnom padu.

Badnjak i Božić na kopnu promjenjivo do pretežno oblačni. Moguća su kraća sunčana razdoblja, ali povremeno i snijeg koji će više i češće padati u Slavoniji, a manje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Uz to, bit će vjetrovito i hladno. Zatim na blagdan sv. Stjepana više sunca, slabiji vjetar i malo toplije.

Na obali će Badnjak, Božić i sv. Stjepan ostati uglavnom suhi i sunčani, ali vjetroviti i hladni - puhat će umjerena do jaka bura i tramontana. Malo će oslabjet tek u četvrtak. Temperatura će ujutro biti oko pet, a danju oko 10 Celzijevih stupnjeva.

U svakom slučaju, božićni će tjedan biti vjetrovit i hladan. Najnepovoljniji dan bit će u ponedjeljak kad ćemo imati orkansku buru na moru i obilan snijeg u Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji. U tim će predjelima pasti između 20 i 40 centimetara, a snijeg će još povremeno padati do srijede. A onda će druga polovina tjedna i na kopnu biti suha, pa i sunčanija.

