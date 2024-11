Kakvo nas vrijeme očekuje na Dan sjećanja? Doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV

Pred nama je vrlo promjenljivo vrijeme s oborinama, a u petak i dosta snijega u nizinama. U ponedjeljak će u naše krajeve stizati manja količina vlažnog zraka, što je tek početak izraženijih prodora koji će od sredine tjedna donijeti dosta oborina, a uz pad temperature i snijega u nizinama, osobito u petak.

U ponedjeljak ujutro promjenljivo do pretežno oblačno. U nizinama unutrašnjosti i po kotlinama Like mjestimice magla i slab mraz. U gorskom području i na Jadranu ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 6 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prema jugu povremeno može biti slabe kiše. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura oko 8 ili 9 stupnjeva. U istočnim predjelima pretežno oblačno, no poslijepodne su izgledna i sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak. Poslijepodne temperatura od 7 do 10 stupnjeva.

Poslijepodne na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo uz sunčana razdoblja. Više oblaka u Lici gdje će još ponegdje pasti malo kiše. Vjetar u gorju uglavnom slab, a na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najviša temperatura od 8 do 10, a na moru od 13 do 16 stupnjeva. U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a mjestimice će biti i malo kiše. Zapuhat će mjereno jugo. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom, koja će u srijedu biti češća i lokalno obilnija, a uz nagli pad temperature - već tijekom prijepodneva prelazit će u susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju. U četvrtak povremeno još ponegdje slab snijeg, ali i kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren južnih smjerova - prema kraju utoraka jačat će na jak, a u srijedu naglo i prolazno okrenuti na sjeverac.

Na Jadranu promjenljivo oblačno povremeno s kišom koja će u srijedu biti lokalno obilnija i praćena grmljavinom. U četvrtak sunčana razdoblja, no povremeno i kiša, a u unutrašnjosti može biti susnježice. Bit će vjetrovito. Umjeren jugozapadnjak naglo će jačati, a onda u srijedu naglo i prolazno okrenuti na jaku buru.

U ponedjeljak će dakle, biti promjenljivo do pretežno oblačno. U središnjim i, osobito istočnim predjelima - uglavnom suho, a na moru i u predjelima uz Jadran - promjenljivo pa će uz prolazna sunčana razdoblja i južinu povremeno biti kiše.

