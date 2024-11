Anticiklona koja je danima na veći dio europskog kontinenta branila prodor frontalnih poremećaja, u nedjelju će posve oslabjeti, a prema nama će se sa sjevera pružati dolina vrlo jakog ciklonalnog vrtloga s kojim će započeti dotok vlažnijeg, a drugi tjedan povremeno i zamjetno hladnijeg zraka.



U nedjelju u noći i prijepodne u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji se ponegdje mogu i duže zadržati. Na Jadranu u prvom dijelu dana djelomice sunčano. U gorju i na sjevernom Jadranu puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, dok će na jugu ujutro još biti bure. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -3 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 8 do 11 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano, vjetar neznatan, a temperatura poslijepodne do 10 ili 11 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu još sredinom dana djelimice sunčano, a zatim sve oblačnije, pa će navečer na Jadranu mjestimice biti malo kiše. U gorskom području i na Jadranu puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 7 do 10, a na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano uz više oblaka prema kraju dana i to najprije na sjevernom dijelu. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 13 do 18 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito u srijedu kad u gorju kiša može prijeći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, dok će u srijedu poslijepodne zapuhati sjeverac. Temperatura do sredine srijede u porastu zatim prolazno u padu.



Na Jadranu isto tako promjenljivo i pretežno oblačno s kišom, osobito u srijedu kad ponegdje može biti i obilnija. Bit će vjetrovito uz jugo, a u srijedu jak do olujan jugozapadnjak. Temperatura u postupnom porastu.



U nedjelju prema kraju dana na Jadranu ponegdje kiša, koje će za Dan sjećanja mjestimice biti i u većem dijelu zemlje, uključujući Škabrnju, a samo u manjoj mjeri i šire područje Vukovara.

